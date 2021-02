„Vpředu potřebujeme někoho, kdo se prosadí a dá alespoň deset gólů,“ říká šestatřicetiletý kouč.

Vedení klubu z Uherskohradišťska má vyhlédnuty nějaké posily, žádný příchod ale není dořešený do konce. „V dnešní době je to neskutečně složité,“ posteskl si někdejší záložník Uherského Brodu, Bzence nebo Šardic.

Tým tak zatím doplnil o čtyři šikovné hráče z dorostu. Jinak kádr zůstal stejný, nikdo neodešel, opory zůstaly. „Taky záleží na situaci. Zda se soutěž rozjede nebo se zase předčasně ukončí,“ upozorňuje Šálek.

I když sondoval situaci na svazu i u kamarádů z jiných klubů, pořádnou informaci ohledně jarní části sezony nedostal. „Nikdo nic neví,“ poznamenal.

I hráče je v současné složité době namotivovat, aby si šli po práci zaběhat nebo jinak protáhnout své tělo, v Uherském Ostrohu se připravují v omezeném režimu. „Začali jsme na začátku ledna. Scházíme se po dvojicích na vedlejším tréninkovém hřišti, děláme, co můžeme a čekáme na rozvolnění. Soustředění v této době neplánujeme,“ uvedl.

Mladý kouč svěřence nijak nešetří. Ostrožané se připravují, jako kdyby jaro mělo začat klasicky v polovině března. „Nejsou to žádné udržovací tréninky. Jedeme naplno,“ tvrdí Šálek.

Sám se snaží udržovat také ve formě, byť do Rakouska, kde působí v klubu SV Paudorf, nyní nejezdí. „Hranice jsou momentálně zavřené,“ připomíná. „S kluky jsem ale v kontaktu. Taky tam trénují ve dvojicích nebo po malých skupinkách. Žádné zápasy ale na programu nejsou, proto tam s Romanem Daňkem nejezdíme,“ přidává.

Co bude v dalších dnech či týdnech, neřeší. I když poctivý středopolař má i nějaké nabídka z Česka, rád by pokračoval v Rakousku. Nyní ale na fotbal moc nemyslí. Ve svém volnu raději podniká výlety do přírody, než aby seděl u televize a sledoval přední evropské ligy. „Chci, aby si hlava trošičku odpočinula, takže když mám čas, jdu na procházku či výlet,“ dodává.