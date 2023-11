Svěřenci trenéra Romana Šálka skvěle zvládli dohrávku 1. kola krajské I. B třídy skupiny C, po venkovní výhře 4:1 se v tabulce vyšvihli na osmé místo a sobotního soupeře nechali za sebou.

„Pro nás to byla výhoda. Kunovice známe, máme to sem kousek. Hrajeme tady v zimní přípravě, takže to pro nás bylo téměř domácí utkání," říká záložník Uherského Ostrohu Michal Horák, který po vystřídání Miroslava Durny dohrával utkání s kapitánskou páskou na ruce.

Ostrožané se na letošní derniéru nijak speciálně nechystali. Jenom jednou si byli zatrénovat na malé umělce, kterou mají ve městě, ale na Bělinku dorazili až přímo na zápas.

„Po minulém týdnu jsme si mysleli, že to odehrajeme až na jaře, ale prý to nejde, tak jsme byli rádi, že hrajeme alespoň na umělce, která byla rozhodně lepší než nějaký podmáčený terén," míní.

Celek ze Slovácka závěrečnou šichtu zvládl skvěle. V první půli soupeři odskočil na 2:0, po kontaktní trefě Knedly z penalty sice na chvíli znejistěl, ale kanonýr Zálešák dalšími dvěma ranami dodal Uherskému Ostrohu klid.

„Soupeř byl v tabulce kousek před námi, chtěli jsme ho přeskočit. Utkání bylo vyrovnané, měli jsme i štěstí," ví dobře.

Hostům se sice nelíbila nařízená penalta po souboji Studničky s útočníkem Davidem Bartoněm, na druhé straně jim pomohl zdvižený praporek asistenta Němce při ofsajdu právě Davida Bartoně.

„Celkově zápas hodnotím hlavně. Dostali jsme jediný gól, dali čtyři, takže můžeme být spokojení," ví dobře.

V Uherském Ostrohu je daleko lepší nálada než před rokem, kdy se plácal na spodku tabulky. Nyní je tam daleko lépe, byť si trenér Šálek přál získat alespoň dvacet bodů, aby měl tým na jaře klid.

„Nakonec jsme uhráli alespoň těch sedmnáct. Myslím, že na náš tým je to dobré," prohlásil Horák.

Zdroj: Libor Kopl

Mrzí jej akorát zbytečná ztráta doma s Vlčnovem a ve Zlechově. „Škoda, že jsme některé zápasy, ve kterých jsme sahali po vítězství, nedotáhli alespoň k remíze," uvedl.

Devětadvacetiletý středopolař už fotbal tolik neprožívá. Přednost dává práci a rodině. „Na trénink chodím maximálně v pátek. V týdnu chodí spíše mladší kluci," přiznává s úsměvem manažer výroby v jedné firmě se dřevem.

Nyní se těší na zimní pauzu, odpočinek.