Jednadvacetiletý mladík se na konci první půle ze třiceti metrů opřel do míče jako hvězdný Portugalec Ronaldo, vymetl šibenici Chvojkovy branky, hezčí gól domácí mladík ještě nedal.

„Kopu to tak běžně, ale nikdy jsem to netrefil tak pěkně jako teď. Gól mě potěšil. Jsem za něj moc rád,“ přiznává.

Hrát přední evropskou ligu, obletěla by Trlidova rána svět. Podobných branek k vidění moc není, po výstavní ráně uznale pokyvovali hlavami i hostující příznivci.

„Pokaždé se snažím trefit bránu, ale ne vždy mi to vyjde. Teď to sedlo krásně,“ culí se šťastný střelec, který po gólu na 1:1 dal zapomenout na svoji obrovskou šanci.

Trlida se totiž v první půli zjevil sám před Chvojkou, ale zblízka zakončoval vedle. „Byla to moje chyba. Měl jsem dát gól,“ ví dobře.

Jelikož si po změně stran stejně počínal i daleko zkušenější Ohnutek, skončilo derby okresních rivalů remízou 1:1.

„Ještě ho to za to zdrubu, mohl to rozhodnout. Ale jinak bod beru, protože Osvětimany měly o něco více šancí. Hlavně ve druhém poločase jsme si koledovali“ říká.

Derby v Boršicích: Trlidova nádhera přinesla domácím bod, dívali se i ligisté

Rodák z Medlovic, který pracuje jako montážník při výrobě kabin, zápasy s Němčického týmem prožívá víc než jiné duely. V Osvětimanech totiž hrával za žáky i dorost, v mužstvu má kamarády. „Nejvíce jsme se hecovali s Broňou Rajsiglem. Paradoxně jsme hráli na sebe, ale moc jsme se nepokopali,“ usmívá se.

Nedělní zápas měl dobrou kulisu i VIP fanoušky. Bývalý kancléř Vratislav Mynář sice derby neviděl, ale na utkání i s transparentem dorazili hráči ligového Slovácka. Duel krajského přeboru si užívali Petržela, Hofmann, Havlík, Šimko, Reinberk, Doski, Siňavski či Kim.

„Všiml jsem si jich,“ přiznává Trlida. O to víc jej branka těšila. „Slovácku fandím, na domácí zápasy chodím,“ ujišťuje. Opodál zase stál s přáteli útočník Zlína Silný.

Boršice proti favoritovi nepropadly, do tabulky si připsaly cenný bod potřebný k záchraně v krajském přeboru.

„Výsledkově se nám příliš nedařilo, ale snad nám remíza v derby pomůže, ještě nějaké body uhrajeme a v klidu se zachráníme,“ přeje si šikovný mladík, který uý vyhlíží souboj s vedoucím Stráním, kde má dobrého kamaráda Petra Silnicu.

„Moje další motivace je porazit ho,“ říká s úsměvem. K tomu však bude potřebovat i pomoc spoluhráčů. Strání totiž míří zpátky do divize, těžko se zastavuje.