Opustil prvoligovou scénu, ale v klubu dál zůstává. Trenér Jan Jelínek se po listopadovém odvolání dál u týmu FC Trinity vrátil zpět k juniorce, kterou na jaře povede společně s asistenty Davidem Hubáčkem a Otakarem Novákem. Vedoucím mužstva zůstává Karel Šimurda.

Trenér Jiří Vojtěšek (na snímku vlevo) se stal novým trenérem Kunovic. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Nad nabídkou jsem dlouho neváhal. S lidmi z vedení jsme byli přes svátky v kontaktu. Jenom se čekalo na to, jak se vyvrbí situace u prvního mužstva. Po vyřešení realizačního týmu u áčka jsem dostal nabídku vést béčko, což jsem přijal. Jsem Zlíňák a chci klubu pomoct,“ říká čtyřicetiletý kouč.

Návrat k juniorce nebere nijak těžce. Tým i hráče dobře zná. Vždyť několik talentovaných kluků měl každý den na očích.

„Nejdu do cizího prostředí, sžití bude jednodušší. Navíc mužstvo přebírám po Víťovi Vrtělkovi, se kterým mám podobný pohled na fotbal. Chci pokračovat v jeho práci a kluky ještě posunout,“ prohlásil Jelínek, který zároveň povede i mužstvo Luhačovic. V rodném lázeňském městě střídá Jiřího Dobeše, který v týmu účastníka Krajského přeboru skončil na vlastní žádost.

Ondrůšek se vrátil do Nivnice

Fotbalisty Nivnice zase na jaře povede Miroslav Ondrůšek. Bývalý vynikající brankář se na lavičku účastníka krajské I. A třídy skupiny B vrací po pěti letech, tým z Uherskohradišťska přebírá po jiném gólmanovi Pavlu Barchuchovi.

„Jsem natěšený, po dlouhé pauze mám do trénování chuť. Snad nám to bude s kluky fungovat a mé úsilí k něčemu bude,“ přeje si osmačtyřicetiletý kouč.

Do fotbalu se vrací po dvou letech. Naposledy působil v Uherském Brodě, u třetiligového mančaftu ale z pracovních důvodů musel předčasně skončit. A i když v předcházejících měsících nabídky přicházely, Ondrůšek je s díky odmítal.

„Staral jsem se o rodinu,“ vysvětluje. Nyní už má více času. I v zaměstnání mu prý vyjdou vstříc, takže na nabídku Nivnice kývl.

Fotbalisté Kunovic mají nové vedení. V čele jsou Němčický se Skopalem

„Slyšel jsem, že v mužstvu nebyla příliš dobrá atmosféra, což chci samozřejmě změnit a tým znovu nastartovat. Chuť mi nechybí, ambice mám pořád ty nejvyšší,“ říká s úsměvem někdejší opora Synotu.

Kunovice převzal Vojtěšek

Také Kunovice mají nového trenéra. Poslední tým krajské I. A třídy skupiny B převzal Jiří Vojtěšek, kterému bude vypomáhat kouč dorostu Jiří Chramcov. „Ve fotbale není nic jistého, ale na 99 procent by to asi tak mělo zůstat. Jirka mi bude vždycky po ruce,“ říká dvaapadesátiletý Vojtěšek.

Ten v zimní pauze očekává příchod posil, výrazné doplnění oslabeného mužstva. „Kdo sleduje fotbal, ví, že mužstvo musí být doplněno zvenčí. Uvidíme, co se nám povede. Úkol je však daný, pro Kunovice musíme zachránit I. A třídu. O sestupu se tady nikdo nebaví. Všichni uděláme maximum pro úspěch,“ slibuje Vojtěšek.

Bojkovice po konci Lišky vedou hrající trenéři

Konec kouče Martina Lišky po podzimní části v Bojkovicích všechny překvapil. A jelikož v klubu nesehnali adekvátní náhradu, našli jiné řešení. Slováckou Viktorii ve zbytku sezony povedou hrající trenéři Daniel Vacula a Filip Urbánek, oporám pátého týmu krajské I. A třídy skupiny B budu pomáhat ještě bratři Dolinovi.

„Jde pouze o dočasné řešení. Vzali jsme to pouze na přechodnou dobu,“ tvrdí šestačtyřicetiletý Vacula. „Martin Liška nám sdělil, že nyní potřebuje pauzu, třeba se k mužstvu v létě znovu připojí,“ věří.

V Bojkovicích dlouhodobě sázejí na vlastní hráče i trenéry, proto potřebovali někoho, kdo zná prostředí, mentalitu i tamní fotbalisty.

Do Šumic se z Rakouska vrátil zkušený Dvořák, Ivan Pilka bude chybět celé jaro

Vedení klubu nakonec přišlo s pragmatickým řešením. Volba padla na Vaculu a gólmana Urbánka. Společně trénují i žáky, nyní budou mít hlavní zodpovědnost i za výsledky prvního mužstva.

„Filip bude hlavní, protože já mám syna ve Slovácku a chci vidět co nejvíce jeho zápasů. Potřebuji mít trochu volné ruce. Navíc už jsem v minulosti nějaké nabídky na trénování odmítl,“ vysvětluje Vacula.

V Jaroslavicích skončil Malota

Také Jaroslavice před jarem změnily trenéra. Poslední mužstvo I. B třídy skupiny B už nevede Ivo Malota, který s týmem i vinou časté marodky získal pouhých pět bodů.

„Po podzimu nebyly výsledky. S vedením jsme si sedli a domluvili se, že spolupráci ukončíme,“ přiblížil Malota, který převzal mužstvo teprve v létě. Po Miroslavu Březinovi.

Je to právě Březina, který se po necelém půl roce ujal této trenérské pozice. „I po letním odchodu jsem v klubu zůstal jako člen výboru. Pokud se měla uskutečnit změna, byl jsem jeden z prvních, který se v tom začal šťourat. A nabídl jsem se, že mužstvo znovu můžu trénovat. Nechtěli jsme experimentovat a oslovovat člověka mimo jaroslavické prostředí,“ informoval nový kouč týmu.

Ostroh má za sebou domácí soustředění. Šálek vyhlíží úvodní souboj s bratrem

Důvodů ke konci Maloty bylo více. „Postavení v tabulce po podzimu pochopitelně nebylo takové, jaké jsme si představovali. Navíc se tam objevily i komunikační problémy uvnitř oddílu,“ prozradil Březina. „Máme dva mužské týmy, mezi „A“ a „B“ vždy neprobíhala dobrá komunikace, na některé zápasy tak nebylo dost hráčů. I toto jsme potřebovali změnit a nějakým způsobem vyjasnit,“ pronesl dále trenér, který na podzim vedl žákovské mužstvo.

Matoušek se stal novým koučem Zlechova, kde bydlí

Zpátky k trénování se vrací Libor Matoušek. Zkušený třiapadesátiletý kouč překonal zdravotní problémy, po dvou operacích a roce a půl převzal fotbalisty Zlechova, kde bydlí.

„Práce s domácími kluky mě lákala. V mančaftu je deset kmenových zlechovských hráčů, spousta mladých fotbalistů, kteří by pod mým vedením mohli udělat ještě nějaký progres, zlepšit se,“ věří bývalý hráč Jiskry Staré Město.

Vedení slováckého klubu Matouška lanařilo delší dobu, kvůli nemoci ale s díky odmítal. „V Olomouci jsem prodělal dvě operace, teď to vypadá, že budu konečně fit. Do měsíce bych mohl být zcela v pořádku, snad půjdu i do práce, takže jsem s nabídkou souhlasil a vrátil se k fotbalu,“ říká.

Ve Zlechově střídá Jiřího Daňka, který podzim dokončil místo Pavla Cigoše, jenž u mužstva skončil na vlastní žádost.

Šohajek se vrátil k fotbalu, převzal Lhotu

Také fotbalisté Lhoty změnili v zimní pauze trenéra. U jedenáctého týmu krajské I. B třídy skupiny C dobrovolně skončil Stanislav Vávra, jeho místo zaujal bývalý spoluhráč z Březolup Radomír Šohajek, který se k fotbalu vrací po více než deseti letech.

„Je to můj dlouholetý kamarád, známe se velice dobře. Za mě je to správná volba. Fotbal má velice rád. Spolupráce s kluky by mohla fungovat,“ míní Vávra. Mužstvo po něm převzal Radek Šohajek. „S kluky se znám z Březolup, kde jsem dělal fotbal třicet let,“ říká.

V bývalém klubu působil jako hráč, trenér i manažer prvního týmu, k fotbalu se vrací po více než deseti letech. „Měl jsem dlouhou pauzu, ale teď mám chuť Lhotě pomoct,“ pravil. „Jsou tady šikovní kluci a v jejich silách je I. B třídu udržet,“ míní.

Šálek vypomůže Ostrožské Nové Vsi

Specifická situace nastala v Ostrožské Nové Vsi. Tamního týmu se dočasně ujal Bronislav Šálek, který naposledy vedl sousední Uherský Ostroh. Kvůli hráčským povinnostem v Rakousku ale zřejmě bude muset nabídku nového výkonného výboru odmítnout.

„Kryje se mi spousta zápasů,“ přiznává bývalý záložník Uherského Brodu, Hluku, Šardic či Bzence, jenž působí v celku SV Paudorf.

„S vedením klubu jsem se dohodl na tom, že zatím udělám zimní přípravu. Jak to bude dál, nevím,“ krčí rameny. „Ale nechci žádné polovičaté řešení. Buď to budu dělat naplno, nebo to pro mě nemá smysl. V tuto chvíli si myslím, že by si měli najít jiného trenéra,“ dodává Šálek.