Hned dva zástupce v prestižní anketě Grassroots českého fotbalu mělo 1. FC Slovácko. Mezi nejlepší trenéry se dostal Miroslav Zbořil, který skončil druhý hned za reprezentačním koučem Karlem Radou. Mladá stoperka Lucie Jelínková zase byla třetí mezi ženskými talenty.

Fotbalistka Slovácka Lucie Jelínková a trenér juniorek Miroslav Zbořil. | Foto: facebook FC Slovácko ženy

„Každé ocenění potěší, takže i tohle mi udělalo radost. Jenom to dokazuje, že hodně lidí vnímá pozitivně, jakým způsobem se ženský fotbal na Slovácku dělá a jak se prezentuje. Není to jen Zbořil, komu patří ocenění, ale v první řadě je to ocenění pro hráčky, které jsem jako trenér vedl nebo v současnosti vedu, a díky kterým jsme dosáhli v minulém roce skvělých výsledků,“ uvedl hrdý trenér.