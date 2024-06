Dobře věděli, že buď si záchranu uhrají sami, nebo spadnou do okresního přeboru. Po víkendu je jasné, že se i na podzim bude ve Vlčnově hrát 1. B třída. Svěřenci trenéra Martina Lišky sice v posledním domácím zápase pouze remizovali s Ostrožskou Novou Vsí 2:2 a skončili předposlední, nahrála jim ale situace v divizi, udržení Skaštic i Baťova.

Fotbalisté Zlechova přehráli Vlčnov 3:0 | Video: Libor Kopl

„Zvládli jsme to,“ oddech si kouč Liška v sobotu večer, kdy bylo jasné, že Vlčnov nepadá.

Těžkou misi zvládl, tým udržel v krajské soutěži. Nebylo to ale vůbec jednoduché, záchrana klapla i díky okolnostem. Věcem, které nemohli Vlčnovští ovlivnit.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

TJ VLČNOV – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:2 (0:2)

Branky: 79. Daniel Vacula, 90. Michal Mikulec – 8. Martin Černoch, 21. Matěj Pšurný. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 60.

„Startovní pozice byla extrémně těžká: málo bodů, nedostatek herních dovednosti v porovnání se zbytkem soutěže a bohužel i totálně zanedbaná kondice mi zrcadlo nastavilo velice rychle. Přesto jsem to bral jako výzvu. Věřím tomu, že by mužstvo mohlo jít postupně nahoru. V týmu je dobrý charakter, zvedla se tréninková morálka, hodně bodů se i díky tomu uhrálo v závěrech zápasů,“ říká Liška.

Jeho týmu pomohly hlavně klíčové výhry nad Malenovicemi a ve Slavkově. Venkovní výhra 3:0 zaskočila hlavně přímé konkurenty, výsledek je zaskočil.

„Veškerým spekulacím z posledních bodových zisků jsem se musel pouze smát,“ říká Liška.

I když rivalové počítali s tím, že Vlčnov doma porazí i Ostrožskou Novou Ves, spletli se. Zápas skončil nerozhodně 2:2. Domácí zachránili bod až v poslední minutě.

Traplice více než sestup štve podraz souseda. Jankovice jim sebraly tři opory

„Hoste nás celou první půli přehrávali, kvalita byla jednoznačně na jejich straně. My jsme si nebyli schopni přihrát třikrát po sobě, dvoubrankové manko bylo naprosto zasloužené. Ve druhé půli jsme hru postupně srovnali, v závěru jsme to úplně otevřeli a nakonec se nám podařilo výsledek srovnat, nebylo to ale vůbec jednoduché. V kabině po zápase jsem před hráči musel smeknout,“ prohlásil Liška.

Bývalý kouč Bojkovic, který přišel do Vlčnova v zimní pauze místo Václava Činčaly, u týmu zůstává.

„Nebylo by fér utíkat z boje. Od kluků cítím správný respekt a chuť dostat na vyšší úroveň,“ pronesl.

Podle Lišky ale musí v létě přijít alespoň dva kvalitní hráči. „Doufám, že je vedení získá a dotáhne,“ přeje si.

Ve Vlčnově pravděpodobně končí Hladík, kterého trápili zdravotní problémy. Vůbec netrénoval, hrál na padesát procent svých možností. Na letní přípravu by měli být fit a připravení Hanák, Hrbáček a Sagula. „Což jsou na tuto třídu kvalitní borci,“ míní.

Matoušek se ve Zlechově loučil výhrou 7:1. Novým trenérem se stal Nožička

Doplnit kádr chtějí i v Ostrožské Nové Vsi, kde zůstává trenér Libor Soldán.

Doruška a spol. skončili sedmí, hlavně na jaře po doplnění mužstva ustálili výkony, předváděli slušný fotbal. „Snad tým v létě doplníme a v příští sezoně budeme ještě silnější,“ doufá Soldán.

Se sezonou je i přes pár herních i výsledkových výpadků spokojený. „Samozřejmě bodů jsme mohli mít víc, klidně jsme mohli skončit o jednu či dvě příčky výš, některé ztráty byly zbytečné, alespoň máme ale prostor na zlepšení,“ říká s úsměvem legenda Synotu.

Po posledním utkání byl rozpolcený, měl smíšené pocity.

„Byl to podobný zápas jako před týdnem doma proti Lhotě. První poločas byl od nás dobrý, zaslouženě jsme vedli 2:0. Kromě dvou gólů jsme měli další dvě šance. Soupeř taky párkrát zahrozil, ale tolik jako my toho neměl. Ve druhém poločase jsme ale přestali hrát, v závěru udělali dvě hrubé chyby, které domácí potrestali a skóre srovnali. My jsme tam ke konci měli ještě jednu velkou příležitost, Doruška ale hlavičkoval mimo,“ dodal Soldán.