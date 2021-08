Fotbalisté Nivnice mají nového trenéra. Po Václavu Uhlířovi, který kvůli povinnostem u mládeže Slovácka se rozhodl v klubu krajské I. A třídy definitivně skončit, přebírá mužstvo Pavel Barcuch. Bývalý ligový gólman si premiéru v novém týmu odbude v neděli dopoledne v Kunovicích.

Fotbalisté Nivnice (žluté dresy) vstoupili do nové sezony domácím třaskavým derby se sousedním Dolním Němčí. | Foto: Deník/Libor Kopl

Informaci přinesly klubové stránky Nivnice. „Pro většinu veřejnosti je to možná překvapivá zpráva, ale nic to na skutečnosti nemění. Po vzájemné dohodě se v Nivnici rozhodl skončit trenér Václav Uhlíř, který nám to oznámil již po zápase v Šumicích. Tam ho sice jeho dnes již bývalí svěřenci zvedli ze židle, ale hlavní příčinou jeho konce to nebylo. Tou je časová vytíženost, když souběžně trénuje prvoligové dorostence Slovácka. Jeho působení v Nivnici jsme ještě o týden natáhli, abychom získali čas k nalezení jeho nástupce a i s přispěním Vaška Uhlíře se nám na naši lavičku podařilo získat Pavla Barcucha,“ vysvětluje fanouškům člen výkonného výboru a vedoucí prvního mužstva Milan Bršlica.