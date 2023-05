Doma na Slovensku slavil úspěchy s Myjavou i Častkovci, skvěle mu ale vychází i premiérová sezona na Moravě. Sedmačtyřicetiletý kouč Vladimír Stančík míří s fotbalisty Strání zpátky do divize a jako bonus s týmem ovládl i Pohár hejtmana Zlínského kraje.

Kapitán FC Strání Jan Spáčil po finále krajského poháru | Video: Libor Kopl

Celek od slovenských hranic na stadionu ligového Zlína v nepříjemném dešti zdolal Slušovice 4:3 na penalty a získal první velkou trofej za poslední roky.

„Strašně si toho vážím. Je to něco úžasného. Jde o jeden z mých největších úspěchu v kariéře,“ rozplýval se Stančík.

První úkol v novém klubu si tak může odfajfkovat, cíl je splněn. „Doufám, že stvrdíme ještě postup a užijeme si to,“ přeje si.

Ve Strání je necelý rok a už má na dosah double. Přitom to jeho předchůdci a krajani si s mužstvem v divizi nevěděli rady a rychle se ze Zelniček pakovali.

Úspěchy sklízí až Stančík, který má k dispozici na krajský přebor mimořádně kvalitní tým.

Na triumf v poháru se ale fotbalisté Strání pořádně nadřeli. Sobotní demolice Osvětiman byla rychle zapomenutá, proti Slušovicím favorit skóroval až v penaltovém rozstřelu. Za devadesát minut Slušovicím gól nedal, byť si šancí stejně jako soupeř vypracoval poměrně dost.

Fotbalisté Strání slaví. I ve finále poháru ovládli penalty. Double je blízko!

„Byl to těžký zápas. Hosté byli v úvodu lepší, my zakřiknutí. Ale od nějaké patnácté minuty jsme hru srovnali. Ve druhém poločase už jsme byli lepší, ale musím pochválit i soupeře. Na to, že proti sobě nastoupily amatérské týmy, hrálo se nahoru dolů. Na těžkém terénu to byl velmi dobrý zápas se šťastným koncem pro nás,“ hodnotil Stančík.

Týmu při pokutových kopech věřil. „Hlavně Tono (Popelka – pozn. red.) je nejen při nich velká opora, což zase potvrdil,“ vyzdvihl slovenský kouč spolehlivého gólmana.

Po středeční výhře ale chválil i ostatní borce. „Jsem rád hlavně kvůli hráčům, skvělému kolektivu. Máme dobrou sezonu. Momentálně to tady funguje, takže jsme rádi,“ pronesl.

Zatímco rozjetí hráči se těšili na velké oslavy a dlouhou noc, trenér Strání se musel obejít bez alkoholu, různých přípitků. „Ráno jdu do práce, navíc tady mám auto, takže oslavy si nechám až po zisku double,“ přiznal s úsměvem.

Brankář FC Strání Antonín Popelka po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl

Nad sobotní odvetou ve Slušovicích, kde se oba finalisté utkají v rámci krajského přeboru znovu, po pohárovém úspěchu vůbec nepřemýšlel.

„Dneska to neřešíme. Nechám kluky slavit a co bude v sobotu se uvidí,“ zůstal v klidu.

Problém je, že ve středu se k dlouhodobým marodům Silnicovi s Horňákem přidal i Holík, který se na konci prvního poločasu poranil rameno. O víkendu nemůže počítat ani s Pechou, jenž jde sestře na svatbu. „Ale nějak to poskládáme,“ dodal Stančík.