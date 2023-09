Petr Sonntag už není trenérem fotbalistů Starého Města. Osmačtyřicetiletý kouč po špatném vstupu do sezony rezignoval na svoji funkci. Nováčka krajské I. A třídy skupiny B v pátek převzal šéftrenérem mládeže Roman Abrhám, který i nadále zůstává koučem staršího dorostu Jiskry.

Fotbalisté Starého Města společně s fanoušky slaví postup do I. A třídy | Video: Libor Kopl

U mužů mu bude pomáhat nejen kolega z devatenáctky Jiří Lahodný, ale také útočník prvoligové Skalice Roman Haša, který na Širůchu vede mládež.

„Bylo to pro mě překvapení. Funkce mi spadla do klína. Myslel jsem si, že Peťa dodělá minimálně podzimní část, ale situace se vyvinula jinak, takže nyní mám na starosti dorost i muže. Je to trochu hektické, ale věřím, že to společnými silami zvládneme a bude to fungovat,“ přeje si Abrhám.

Sonntag převzal první tým Jiskry v červnu 2021, kdy nahradil Libora Soldána. Předtím vedl staroměstskou mládež. S mužstvem bez jediné prohry ovládl I. B třídu, oslavil vytoužený postup do vyšší krajské třídy.

„Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl skončit jako trenér Jiskry,“ prohlásil Sonntag, který doplatil na nepovedený start do nové sezony.

Nováček I. A třídy skupiny B v prvních třech kolech pokaždé prohrál a nyní je bez bodu poslední.

Sonntag se v úterý sešel s výborem, společně si vyjasňovali některé věci. Definitivní verdikt padl ve středu, kdy bývalý hráč Kunovic, Dolního Němčí či Břestku odstoupil z funkce.

Rezignaci výkonný výbor přijal. „Nechci, aby to vypadalo, že odcházím jako nějaký zbabělec hned po prvních třech prohrách, zvláště když jsme měli tak těžký los. Jako hlavní trenér samozřejmě nesu za výsledky největší zodpovědnost. Nějak jsem vycítil, že stejně jako trenér prvního mužstva Jiskry nemám budoucnost,“ říká.

Fotbalové derby v Hradišti. Pohotovost mají desítky policistů

Sonntag podle svých slov neodchází naštvaný ani uražený. Důvodem koncem prý nejsou ani spory s hráči, se kterým prožil nádherné období.

„Neměl jsem s nimi žádný problém,“ tvrdí. „Mužstvo je kvalitní a je jenom otázka času, kdy se zase zvedne a začne vyhrávat. Jsem přesvědčený o tom, že již v neděli v Mladcové to potvrdí. Samozřejmě většinou to tak je, že změna trenéra mužstvu pomůže,“ připomíná.

Také Abrháma stojí za Sonntagem, který podle něj za nepovedený začátek rozhodně nenese vinu.

„Nebylo to o trenérovi. Peťu dobře znám, k mužům jsme ho před dvěma lety dosadili od mládeže. Máme stejný náhled na fotbal a dobře vím, že chyba je spíše v tréninkové morálce. Hráčům musíme nastavit jinak hlavy,“ míní.

Nový kouč Jiskry žádné velké změny neplánuje. „Kádr je tady kvalitní. Věřím, že se kluci semknou, bude to zase fungovat. První A třídu bychom měli bez problémů zachránit,“ nepochybuje Abrhám.

Premiéru na lavičce prvního týmu si společně s kolegy odbude v neděli na hřišti Mladcové. Do Zlína se přesune z Olomouce, kde v Holici povede starší dorost Jiskry.

„Uvidíme, jak dlouho to vydržím zvládat, ale s tréninky problémy nebude, protože dorost i muži u nás trénují společně,“ uvedl.

Vedení slováckého klubu chtělo Abrhámovi odlehčit. I proto Sonntagovi nabídlo pozici u staršího dorostu, s koučem se ale nedohodlo. „Jak se říká nikdy neříkej nikdy, ale nemám v plánu se v budoucnu věnovat trénování, i proto jsem to odmítl,“ vysvětluje.

Jiskře i tak dál přeje spoustu úspěchů. Na Širůch bude chodit, zápasy bývalého týmu chce sledovat. „Na krásných sedm let v Jiskře budu vzpomínat v dobrém. S kluky z výboru nemám žádný problém a určitě si spolu někdy sedneme na pivečko,“ říká.

Na mimořádnou postupovou sezonu jen těžko někdy zapomene. „Určitě velmi rád budu vzpomínat na krásné oslavy našeho postupu z 1. B třídy s našimi fantastickými fanoušky, hlavně na Pazúry z Hrázky. Ti mně budou moc chybět,“ dodává.