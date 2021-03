„Dva tři hráči měli covid. Řekli nám, že máme zavolat na krajskou hygienickou stanici, že nás dají do karantény. Nikdo nám však utkání neodložil. Hráli jsme, abychom nedostali pokutu,“ obával se trenér aktuálně posledního týmu I.B. třídy skupiny B Josef Janečka.

Na některé z jeho svěřenců navíc dolehly následky nemoci. „Tři týdny leželi doma a byli malátní, nebyli schopni přijít na trénink. Potýkali jsme se ale také se zraněními,“ přibližuje 41letý kouč, který vinou četných absencí svého týmu odehrál nevydařené utkání na hřišti Mladcové. (0:9)

Problémy se skladbou týmu se u Slavkova začaly kupit hned ze začátku podzimní části sezony. „Odehráli jsme dvě kola a z různých důvodů nám vypadlo sedm kluků. Nastupovali jsme se starými pány, neměl kdo hrát. Na dědinské úrovni z vlastních zdrojů nedokážeme konkurovat," mrzí Janečku.

Poslední celek skupiny si po předčasném ukončení podzimu mohl oddechnout, aby se dal trochu dohromady. Jak však přiznává Josef Janečka, se skladbou týmu by znovu mohl být problém.

„Jak bude vypadat kádr, nedokážu posoudit. Pauza už je dlouhá. Nejlepší by pro nás bylo, kdybychom plynule přešli do okresního přeboru – kádr nemáme dostačující, není kde brát. Jezdíte různě, ptáte se, voláte, zabere vám to spoustu času,“ poukazuje na nelehkou situaci.

Až se umoudří epidemiologická situace v zemi, tak navíc můžou nastat komplikace se zkušenějšími hráči. „Vyjdou z toho, mají jiné zájmy, rodiny. Posouváte se do určitého věku, což je jeden z důvodů, že pár kluků třeba skončí. Někteří stárnou a nechce se jim naskakovat do rozjetého vlaku. Museli by začínat víceméně po roce,“ říká Janečka, který na odehrané jaro příliš nevěří.

„Myslím, že se už nic neodehraje. Březen je pasé. Nevidím reálně, že to ještě můžeme dát nějak dohromady,“ snaží se na celou situaci nahlížet reálně.

S tím se také pojí přípravu mužstva. „Kdy se znovu začne? Nikdo to neví. Lidé chodí do práce práce. Nehrajeme MSFL, kde byste měli plán a vy mohli trénovat. Příprava je tak víceméně nulová. Choďte s 16 lidmi po dvojicích, to bych musel být zaměstnaný."

Pro Slavkov je vše složitější, že momentálně nedisponuje dorosteneckým mužstvem. „S mládeží se pracuje velmi dobře po žáky, začalo to přibližně před osmi let, máme hodně dětí. Kde s nimi ale nyní chcete být," uzavírá řečnickou otázkou.