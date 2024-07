Zlechov skončil v minulé sezoně I. B třídy skupiny C devátý, body sbíral hlavně doma.

Nový kouč chce pokračovat se zabudováním mladých hráčů do mužstva, v práci s šikovnými dorostenci, kterých je ve Zlechově nyní dost.

„Je tady zajímavý a hodně perspektivní mančaft. Do týmu postupně přicházejí mladí kluci, kteří by to mohli nějakým způsobem oživit i zkvalitnit. Stojí za to s nimi pracovat a věnovat se jim, protože jsou budoucností klubu,“ ví dobře.

Sázet ale bude dál i mazáky, osvědčené opory, mezi které patří brankář Červinka, bratři Vaňkovi, stoper Bělaška i další starší borci.

Citelnou ztrátou je odchod útočníka Salingera do Koryčan. „Bude nám chybět, ale věřím, že ho jiní kluci nahradí,“ uvedl.

Do Zlechova zatím žádná posila nedorazila. „V této fázi na vedení klubu nijak netlačím. Chci vidět kluky, co tady jsou. Myslím, že bude kdyžtak dostatečný prostor kádr eventuálně někým doplnit,“ říká.

Celek z Uherskohradišťska se poprvé po pauze sejde ve středu, kdy zahájí krátkou letní přípravu. „Trénovat budeme dvakrát týdně. Už v neděli hrajeme v Tupecích s Mařaticemi,“ hlásí Nožička.

Jeho tým první soutěžní duel sehraje v rámci Poháru hejtmana Zlínského kraje, když v prvním kole doma vyzve Ostrožskou Novou Ves. Na vítěze utkání čeká o týden později souboje s Luhačovicemi.

„Moc času na přípravu není. Navíc je období dovolených, takže počítám s omluvenky, ale taková je realita. Jinde je to stejné,“ ví dobře.

Do nové sezony vstoupí Zlechovští soubojem s Koryčany, takže Salingera čeká ostrá premiéra v novém klubu.

Nožička je rád, že fotbal se bude dál hrát i ve Stříbrnících, kde naposledy působil.

„Musím říct, že i když to byla nejnižší třída, hodně se mi tam líbilo. Fotbalu se tam věnují vynikající lidé, je tam dobré zázemí, příjemná atmosféra,“ dodal.