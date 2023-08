Derby patří fotbalistům Zlechova. Svěřenci trenéra Libora Matouška, který v minulosti vedl také sousední Buchlovice, v nedělním tropickém vedru vyřídili hlavního rivala v I. B třídě skupiny C 3:0 a naladili se na další těžké bitvy v nejnižší krajské soutěži.

Fotbalisté Buchlovic prohráli v dresy se Zlechovem 0:3 | Video: Mojmír Zapletal

Branky hostů zaznamenali Dominik Hradil, Tomáš Jurča a Michal Salinger, soupeře potopila hrubá chyba gólmana Černoty.

„Jsem spokojený s výsledkem i hrou. V Buchlovicích jsem dříve trénoval, takže o motivaci jsem měl postaráno. Věděl jsem, že tam vyhrajeme,“ usmíval se po utkání trenér Zlechova Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

TJ BUCHLOVICE – SK ZLECHOV 0:3 (0:2)

Branky: 15. Dominik Hradil, 38. Tomáš Jurča, 83. Michal Salinger. Rozhodčí: Němec. Diváci: 200.

Zkušený kouč mužstvo na derby skvěle připravil, mužstvu naordinoval defenzivní taktiku, která vyšla. Hosté rivala za celé utkání do vyložené šance, sami pak nekompromisně trestali hrubé chyby neškodného protivníka.

„V utkání jsme vsadili na pozornou obranu, vyráželi jsme k rychlým brejkům,“ potvrzuje Matoušek.

Jeho týmu do vedení pomohla hrubá chyba gólmana Černoty, kterého v 15. minutě nachytal Hradil.

Soupeře laciná branka zaskočila, zbytkem utkání se protrápili. „My jsme nezachytili vůbec začátek,“ přiznává buchlovický kouč René Krystýnek. „Zlechov do utkání nastoupil s větší bojovností, odhodláním. Hosté byli připravení, koncentrovaní. Po velmi laciném gólu jsme se chtěli vrátit zpátky do zápasu, soupeř ale dál bojoval, kousal, prostě hrál výborně a organizovaně,“ chválil protivníka domácí trenér.

Zlechovští dál skvěle bránili, sami pak po rohu přidali druhou branku. Trefil se Jurča.

Buchlovice si ještě před poločasem vytvořily šanci na snížení, Tomešek ve skluzu ale minul míč. „Je to škoda, protože jsme se mohli vrátit zpátky do zápasu,“ štvalo Krystýnka.

I. B třída sk. C: Zlechov ovládl derby v Buchlovicích, Polešovice vyhrály 3:0

Zlechov se ani po přestávce nikam nehnal. Ve velkém vedru ještě více zalezl a v jedenácti lidech bránil výsledek. „My jsme bušili do zavřené obrany, pořádně jsme nevystřelili. Přitom víme, že bez pořádné střely na branku se vyhrát nedá,“ uvedl Krystýnek.

Hosté podnikali výpady, dál chodili do brejků. Po jednom z nich přidal Salinger v závěru třetí branku a bylo hotovo.

„Musím kluky pochválit za to, jak utkání odmakali a takticky skvěle zvládli. Domácí jsme nepustili téměř do ničeho. Jinak to bylo poklidné derby,“ uvedl Matoušek.

Zatímco hráči i příznivci se do Zlechova vraceli zvesela, v Buchlovicích zavládlo obrovské zklamání.

„U nás panuje obrovské zklamání. Na derby jsme se všichni těšili, protože se Zlechovem jsme se utkali po delší době. Navíc jsme nastoupili před domácím publikem a návštěvnost stejně jako atmosféra byly vynikající. My jsme bohužel za celé utkání nenašli recept na to, jak pokořit soupeřovu pevnou obranu,“ posteskl si Krystýnek.

Jeho tým vyhlíží návrat zraněného gólmana Valeše. Zda nastoupí za týden v Ostrožské Nové Vsi, není vůbec jasné. Zlechov jede hájit neporazitelnost do Prakšic.