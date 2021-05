„Mančaft až na výjimky zůstává stejný. Žádný z kluků se mi nezmínil, že u nás končí nebo že už se mu po dlouhé pauze nechce s fotbalem začínat,“ říká známý kouč.

Kunovice v osmi podzimních kolech získaly slušných čtrnáct bodů, při restartu a dohrání sezony mohly být v klidu. I proto žádnou kritiku na rozhodnutí svazu neuslyšíte. „Bereme to jako realitu,“ tvrdí Chaloupka.

„Někdo samozřejmě bude říkat, že je to škoda, jinému to zase vyhovuje. Prostě to bylo padesát na padesát. Já nebudu říkat, že je to dobře, nebo špatně. My postupové ambice nemáme, byli jsme ale připravení se přizpůsobit a sezonu dohrát,“ prohlásil bývalý ligový útočník Sparty, Plzně a Hradce Králové.

Podle Chaloupky rozhodnutí vlády o rozvolnění některých opatření mohlo padnout klidně o čtrnáct dnů dřív, v červnu by pak byl prostor sezonu nějakým způsobem dohrát. „Za to ale měli lobbovat jiní lidé,“ míní. „Za mě se klidně mohlo venku začít sportovat mnohem dřív. Bylo to pozdě uvolněné. Vždyť stejně se v práci všichni testují, proto nechápu, proč se nemůže hrát,“ diví se.

Na druhé straně impulzivní kouč dobře ví, že doba bez fotbalu byla strašně dlouhá. „My jsme sice začali trošku trénovat, ale chvíli potrvá, než se do toho kluci zase dostanou,“ ví dobře. „Navíc účast na trénincích není bůhvíjaká. Kluci si zvykli na jiný život, volné víkendy,“ přidává.

I tak ale na Bělince začali s přípravou na novou sezonu. Jak to půjde, začnou Kunovičtí hrát přípravné zápasy.