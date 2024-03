Slovácké Viktorii scházel pouze Kundrata, což se projevilo i na výkonu v prvním poločase, který byl z hostující strany dobrý.

„Vytvořili jsme si pět šancí k tomu, abychom zápas rozhodli už v prvním poločase,“ říká Kolář. „O přestávce to klidně mohlo být 3:0 nebo 4:0. Naši útočníci se dostávali do velkých příležitostí, gól dal ale akorát Andrlík v 5. minutě, kdy otevřel skóre,“ přidal kouč hostů.

I. A třída sk. B, 15. kolo -

FK MLADCOVÁ – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 1:2 (1:1)

Branky: 40. Dominik Dvořáček – 5. Tomáš Andrlík, 84. Petr Gago. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 150.

Mladcová se ve velkém větru rozjížděla pomaleji. Absence sedmi hráčů hru domácích poznamenala.

„Nám se po minulém týdnu úplně rozsypala sestava, bylo nás sotva jedenáct. Na lavičce jsme měli jednoho hráče, dorostence a musel jsem se napsat i já. S tímto torzem se nedalo moc vymýšlet,“ říká trenér Mladcové Jan Somberg.

Jeho tým i tak dokázal přečkat vyložené šance soupeře a skóre do přestávky srovnat. Ve 40. minutě se prosadil Dvořáček.

„Postupem času, po našich neproměněných vyložených šancích, soupeř začal vystrkovat růžky. Z jasného zápase se tak stalo drama, které jsme si ale zapříčinili sami,“ ví dobře Kolář.

Zatímco v úvodní části měli hosté herně navrch, druhý poločas už tak jednoznačný nebyl. „Soupeř stejně jako my měl nějaké šance. Bylo to o tom, kdo bude trpělivější a potrestá chybu soupeře,“ míní kouč Slovácké Viktorie.

Šťastnější nakonec byli hosté. V 84. minutě udeřil Petr Gago a Bojkovice už vedení nepustily.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme doma prohráli gólem z konce střetnutí, ale musím sportovně uznat, že Bojkovice byly asi o ten jeden gól lepší,“ uvedl Somberg.

Podle známého kouče v duelu moc šancí k vidění nebylo.

„Bojkovice měly lepší vstup do zápasu, brzy šly do vedení. My jsme se zvedali postupně, do přestávky jsme výsledek zaslouženě vyrovnali na 1:1. Druhou půlku jsme začali mnohem lépe a byli aktivnější než soupeř. Postupem času ale vítr sílil a my nebyli schopní dostat balon do brány. Každá přihrávka vrchem se nám vracela zpět. Bojkovice to zvládly lépe, ke konci utkání rozhodly,“ dodal Somberg.

Jeho tým zůstal v krajské soutěži na čtrnácti bodech, sobotní soupeř je na tom podstatně lépe a drží se na medailové pozici.