„Dostali jsme se na úspěšnou vlnu z předchozí sezony. Škoda jen, že se nám nepodařilo povedenou sérii prodloužit ve Strání. Moc jsme jim chtěli jejich roli znepříjemnit. Ruku na srdce, soupeř byl lepší, zatím vede soutěž naprosto zaslouženě,“ smekl.

Za nejpovedenější přitom označil duel s Kvasicemi, dalším přímým rivalem v boji o čelo. „Na ně se nám vždycky daří, snad i proto, že chtějí hrát fotbal, to nám vyhovuje. Byl to z obou stran krásný fotbal, nám se dařilo více střelecky,“ potěšilo trenéra, jenž marně hledal opačný příklad, propadák. „Takový naštěstí nebyl. Výsledkově nám nevyšel zápas v Brumově. V herně vyrovnaném utkání nás zlomila pětiminutovka a tři slepené góly,“ připomněl.

Za základ úspěchu přitom z dlouhodobého hlediska považuje soudržnost a neměnnost kabiny. „Kluci se prakticky znají od dorostu, parta drží při sobě. Ruku na srdce, už by to ale chtělo kádr rozšířit, doplnit,“ vnímá Večeřa. „Osa je jasná, navíc se nám díky dvojici Kučera – Dubec povedlo stabilizovat dvojici gólmanů, to nám hodně pomohlo,“ cítí trenér, jenž opět spoléhal na zkušenosti Romana Dobeše v defenzivě, a Klečky, Otepky a Kvasnici ve středové a ofenzivní řadě. „Je znát, když někdo schází. Navíc hned tři hráči byli v úspěšném výběru Regions Cupu, což pro náš úzký kádr z pohledu klubu není ideální. Ale všem to přejeme!“ zdůraznil.

Ve Slušovicích fotbal ani v tomto netradičním čase nezamrzl. „Naopak! Kluci se dvakrát týdně udržují fotbálkem na umělce. Ke společnému řízenému tréninku se opět dostaneme 10. ledna,“ dívá se do diáře Večeřa. „Začátkem března nás také čeká čtyřdenní soustředění v Luhačovicích a prakticky do února každý víkend zápas s kvalitním soupeřem,“ už se těší trenér, jenž zatím nemá informace o odchodu některého z klíčových hráčů týmu. „Už v létě jsme sháněli posily a budeme se o ně pokoušet i nyní. Naše podmínky ale nejsou výjimečné, kvalitních fotbalistů není moc. I proto do týmu zařadíme čtyři dorostence, kteří by měli kádr okysličit,“ slibuje si úspěšný stratrég.

„Třebaže kluky by to lákalo, nemáme postupové ambice, na to bychom potřebovali nějakým sponzorem vylepšit zázemí a rozšířit kádr o kvalitu. V současném stavu by bylo hrát smysluplně divizi těžké,“ otevřeně přiznal kouč Slušovic.

„Naopak Strání si půjde za svým, ale je tam řada dalších celků, které jim to dokážou znepříjemnit. Jaro bude ještě zajímavé,“ odhaduje Jan Večeřa, který působí ve Slušovicích čtvrtým rokem. „Uvidíme, co bude po sezoně, cítím už potřebu změny.“