Parta kouče Petra Kadlčka uspěla pouze v úvodním a posledním duelu, zbývajících sedm zápasů prohrála. Se šesti body tak přezimuje v tabulce krajské I. A třídy skupiny B na předposledním třináctém místě. Horší je jenom Zlechov.

„Dalo se čekat, že moc bodů asi neuhrajeme. Naštěstí jsme závěrečné utkání v Nedachlebicích zvládli. Celkově to není úplný propadák, i když pohled na tabulku pro nás není příjemný,“ ví dobře trenér Dolního Němčí.

Ze sestupu ale strach nemá. Věří, že se mužstvo ve složité situaci semkne a na jaře po návratu do domácího prostředí začne znovu vyhrávat.

„Uvidíme, co ukáže jaro. Doma jsme každopádně silnější. Věřím, že máme mužstvo na to, abychom hráli kolem šestého místa,“ je přesvědčený Kadlček.

I když někteří fanoušci a činovníci vedení tradičního klubu z Uherskohradišťska od myšlenky odehrát všechno venku zrazovali, zkušený kouč z toho strach neměl.

„Samozřejmě jsem věděl, že to nebude jednoduché. Bohužel s přibývajícími prohrami šla naše psychika i hlavy dolů. Na kluky to doléhalo. Nemohli jsme se i pomoct domácím utkání,“ říká.

Dolní Němčí čeká venku ještě pět zápasů, ve zbytku sezony bude hrát pouze doma. „Věřím, že to zvládneme,“ je optimistou.

Otázkou je, zda zedníci dokáží do startu jarních odvet postavit kompletně nové zázemí. „Zatím to moc neroste, ale v březnu by podle smlouvy měly být kabiny a tribuna hotové,“ doufá.

Zkušený kouč věří řemeslníkům i svému týmu. Do mužstva vůbec sahat nechce. V Dolním Němčí žádné posilování neplánují.

„Maximálně doplníme béčko nebo dorost, kluků ale máme dost,“ uvedl.

Neoblíbenou zimní přípravu by Pavlu Krchňáčkovi a dalším borcům měl zpestřit turnaj v Uherském Brodě, kam se Dolnoněmčané přihlásili. Na Lapači se utkají třeba s Nivnicí nebo Újezdcem.

„Uvidíme, kdy budeme moc začít trénovat, ale vláda nás dříve než v lednu na hřiště nepustí,“ ví Kadlček.

Jeho tým bude stejně jako v minulých letech využívat menší umělou plochu u školy, okolní terény nebo tělocvičnu. Nyní mají fotbalisté volno.

„Vím, že někteří kluci se chodí proběhnout nebo jezdí na kole, ale nic jsem jim neplánoval,“ říká.

Trenér Dolního Němčí veškerý volný čas tráví doma. Venku se kvůli pandemii koronaviru zdržuje co nejméně. „Chodíme jenom do práce nebo po dvoře. Nejvíce času jsem u televize. Sleduji fotbal i hokej,“ dodává s úsměvem.