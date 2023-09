Stává se z toho podzimní móda, kuriózní tradice. Bývalý ligoví fotbalisté se nedobrovolně staví do branky, aby mužstvu pomohli při absenci klasických gólmanů. Po trenérovi Ořechova Jiřím Kowalíkovi musel mezi tři tyče také kouč Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

Trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček musel do branky. | Foto: Deník/Libor Kopl

Bývalý hráč Slovácka, Trnavy, Skalice či HFK Olomouc pomohl účastníkovi krajské I. A třídy skupiny B k cenné domácí remíze 2:2 proti favorizovaným Zborovicím.

„Škoda, že jsme toho nevyužili. Ve druhém poločase na něj nešla žádná střela,“ povzdechl si bývalý kanonýr a současný hrající trenér Pilany Martin Hanus.

I. A třída sk. B, 8. kolo -

TJ NEDACHLEBICE – PILANA ZBOROVICE 2:2 (1:2)

Branky: 14. René Kafka, 55. Přemysl Tureček – 25. Patrik Žourek, 45. Ondřej Slaměník. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 120.

Devětatřicetiletý Čtvrtníček záskok za Hájka zvládl velmi slušně. „Na to, že jsem naposledy chytal za Slovácko B ve třetí lize, tak to ušlo,“ usmíval se. „Tehdy nám vyloučili hráče a já tam šel na deset minut. Tentokrát jsem odchytal celé utkání. Jiná možnost nebyla,“ tvrdí.

Nedachlebice před nedělním utkání měly velké trable s brankáři. Zatímco jednička Hájek byla pryč, náhradník Hubáček má rozseklý palec. Sice to zkoušel, ale jelikož to nešlo, musel do brány trenér.

Moc práce prý neměl. „Samozřejmě nebylo dvakrát příjemné, když se na mě valil hostující útočník. Říkal jsem si, že nesmím dostat gól, udělat nějakou blbost, abychom lacině neinkasovali,“ popisuje Čtvrtníček.

Toho v prvním poločase překonali Patrik Žourek a Ondřej Slaměník, po změně stran již neinkasovali. „Málo jsme stříleli, chyběl nám nějaký moment překvapení. Druhý poločas byl od nás špatný,“ přiznává Hanus.

O dělbě bodů rozhodl v 55. minutě Přemysl Tureček. „Pro diváky to byl celkem dobrý fotbal. I když si hosté ve druhém poločase nic nevypracovali a my měli herně navrch, bod bereme,“ přiznává.

„Bohužel jsme dokázali dát jenom jeden gól a srovnat na 2:2. Je to škoda, klidně jsme mohli přidat i třetí branku a vyhrát, ale i za remízu jsme rádi. První poločas byl vyrovnaný. Bohužel jsme dostali dva góly po našich chybách,“ hodnotí duel Čtvrtníček.

Hrající trenér Zborovic Martin Hanus spokojený s remízou nebyl. „I když série bez porážky pokračuje, radost nemáme. Vím, že se každý bod zvenku počítá, já jej ale neberu. Za mě to je ztráta dvou bodů,“ měl jasno. „Sice jsme jako první inkasovali, ale ještě do poločasu jsme výsledek otočili na 2:1. Klidně jsme mohli vedení ať už v prvním nebo i druhém poločase navýšit, další šance jsme ale nevyužili,“ posteskl si.

Podle bývalého forvarda Hlučína a Hodonína utkání nabídlo dva rozdílné poločasy. „Úvodní část byla z naší strany dobrá druhá naopak špatná,“ přiznal.

Pilana doplatila na střídání zraněného Ordoše. „Jeho absence se na naší hře dost projevila. Jeho skryté přihrávky nám chyběly v kombinaci i při zakládání útoků,“ souhlasí Hanus.

Ve druhém poločase tak dostali prostor i mladší kluci z lavičky. „Ukázalo se, že je rozdíl jít na hřiště za stavu 5:0 nebo 2:2. Pocítili mužský fotbal. Zjistili, že je to daleko rychlejší a důraznější než v dorostu. Bohužel střídající hráči nám tentokrát nepomohli. Je to ale pro ně škola. Buď budou ctíti pracovat, trénovat a zdokonalovat se, nebo to zabalí a uspokojí se s okresním přeborem nebo I. B třídou,“ dodává Hanus.