„Zápas byl velice fyzicky náročný, počasí nás nešetřilo. Otrokovice mě překvapily dobrou kombinační hrou. Rychlý gól z brejku nás evidentně rozhodil a chvilku nám trvalo, než jsme se dostali zase do hry. Naštěstí jsme dokázali ještě do poločasu využit každou šanci a skóre otočit,“ říká Ondica.

Sedmadvacetiletý útočník rychle odpověděl na vedoucí gól Ukrajince Dnistrianskyiho a režíroval kunovický obrat.

Hattrick zaznamenal po dlouhé době. Tři branky v jednom utkání naposledy vstřelil v Buchlovicích, těsně před postupem do I. A třídy.

„Od mládí chci hrát v útoku a dávat góly, vždy z toho mám radost,“ přiznává Ondica.

Hattrick ho vyjde na litr kořalky, spoluhráčům do kabiny ale láhev rád přinese. Kunovičtí fotbalisté totiž prožívají skvělý start do sezony, v úvodních čtyřech kolech získali dvanáct bodů a jenom kvůli horšímu skóre jsou druhé za Osvětimany.

„Nevím, jak ostatní, ale já jsem v to věřil. Je zde celkem spousta kluků, co si prošla minimálně mládeží ve Slovácku, a to jde hodně poznat,“ říká Ondica.

Stejnou zásluhu jako hráči na výborném vstupu má také zkušený kouč Chaloupka, který umí mužstvo připravit a nahecovat.

„Je to super trenér i člověk,“ tvrdí sedmadvacetiletý forvard.

Odchovanec Uherského Brodu v kariéře prošel Slováckem. Buchlovicemi, působil také v Rakousku. Vyšší soutěž ho ale momentálně neláká.

„To momentálně vůbec neřeším,“ říká Ondica, který rád vzpomíná především na působení ve mládeži Slovácka.

„S kluky z našeho ročníku jsme byli super parta,“ pronesl.

Nyní na ligový fotbal nemá čas. Ondica se hodně věnuje synovi, kterého ale na Městský stadion Miroslava Valenty jednou vezme. „Jak z toho bude mít rozum, budeme chodit fandit,“ slibuje.

Slovácku ale na dálku fandí a přeje mu jenom to nejlepší.

„Výsledky jsou zatím super. Pokud se klukům bude dál dařit, určitě před sebou mají klidnou a úspěšnou sezonu,“ je přesvědčený útočník.

Co mohou ligoví borci amatérům ze sousedních Kunovic závidět, je aktuální forma i pohoda. Sponzor hráčům za úvodní tři výhry slíbil 200 řízků, hráči se však hecují sami.

„Naposledy například David Hostinek slíbil za výhru bečku,“ dodal s úsměvem Ondica.