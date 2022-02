„Jasné zatím není nic. Petr je tam na dvoutýdenní zkoušce. Do konce měsíce by se to mělo dořešit. Nevím, jak to dopadne. Čekáme na reakci Strání. I když by to pro nás byla samozřejmě ztráta, osobně mu nebráním, přece jenom je to o dvě třídy výš. Pokud se dohodneme a odejde, pokusíme se sehnat jiného hráče,“ říká v klidu bojkovický trenér Martin Liška.