Přání nejen trenérovi Bojkovic Martinu Liškovi však nevyšlo. Slovácká Viktoria si na postup do krajského přeboru musí minimálně rok počkat. V předčasně odpískané I. A třídě skupině B skončí druhá za Hlukem.

„Nechci se opakovat, navíc názoru nejen z fotbalového prostředí je všude kolem tolik, že už snad všechno bylo řečeno. Přesto i pro mě je naprosto nepochopitelné, že nemůžeme normálně hrát ani trénovat. Bohužel s tím nic neuděláme,“ štve Lišku.

Šestačtyřicetiletého kouče mrzí, že Bojkovice nedostaly šanci porvat se o postup do vyšší třídy. „Svým způsobem ale chápu, že některým mančaftům to vyhovuje a nechtěli hrát tak, jako my, protože jim přišlo nespravedlivé, že by třeba kvůli čtyřem nevydařeným duelům sestoupili,“ vnímá.

„Podle mě se ale síla a trénovanost mužstva vždycky projeví až v dlouhodobém horizontu,“ přidává.

Liškovi dlouhá pauza bez sportu a pravidelného pohybu vadí hlavně kvůli mládeži. Bojkovický trenér vidí největší problém u dorostenců.

„Jsem hodně zvědavý, jak se kluci vyrovnají s přechodem do mužů, když více než půl roku nehráli fotbal,“ přemítá. „Právě v této věkové kategorii končí s fotbalem hodně hráčů, kteří se nedokáží vyrovnat s tím, že konkurence v mužích je daleko vyšší než u dorostu. Podle mě řada z nich vůbec nezačne. Vědí, že jim vlak ujel o kus dál,“ pokračuje.

„Navíc je přirozené, že starší kluci se udržují víc. Jezdí na kole, chodí na běžky, běhají. Vědí, že bez pohybu ztloustnou. Naproti tomu mladší ročníky jsou kvůli zavřeným školám doma, nikam nechodí. Jenom sedí u počítače, což je problém, protože se zase o něco sníží členská základna a pro řadu týmů to může být zásadní dopad. Sám jsem zvědavý, kolik změn bude před losovacím aktivem,“ dodává.

V Bojkovicích jsou zatím celkem v klidu. První tým Slovácké Viktorie trénoval pořád, v rámci možností se připravoval i v zimě, na jaře v tom jenom pokračoval.

„Jen člověk, který žije mimo realitu, si myslí, že se při venkovním sportu může někdo nakazit,“ prohlásil Liška.

Spokojený byl s přístupem svěřenců i docházkou. „Kvůli šesti hráčům bych to nehrotil,“ tvrdí s úsměvem.

I když se bojkovičtí fotbalisté na restart svědomitě chystali, po předčasně ukončené sezoně šla morálka trochu dolů. „Motivace už není taková, jako dřív. I proto jsem jeden trénink v týdnu ubral a scházíme se jenom jednou,“ informuje.

Nyní se hráči Slovácké Viktorie začnou chystat na další soutěžní ročník. Domluvené už mají i několik přípravných utkání. „Trénovat budeme do poloviny června, pak si dáme chvíli pauzu a od začátku července najedeme na klasický rytmus,“ hlásí.

O posílení v klubu se zatím nebavili. „Čekali jsme na to, jak se to vyvine. Ale my nemáme potřebu doplňovat hráče zvenku, odjinud. Nyní o nikom nepřemýšlím. Pokud někdo skončí s fotbalem, nijak to neovlivním,“ říká. „Já se budu snažit tým nachystat tak, abychom další sezonu odehráli v nějakém duchu našich ambicí a opět bojovali na špici tabulky,“ dodává.