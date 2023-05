Trefa stopera Marka Lipotiho po standardní situaci Kukly ve 35. minutě rozhodla sobotní duel I. A třídy skupiny B v Hluku. Spartak v 19. kole potvrdil roli favorita, před hrstkou diváků zvítězil nad Šumicemi 1:0 a navýšil vedení v čele tabulky. Pronásledovatelé z Těšnovic a Zborovic však mají nedělní derby k dobru.

Fotbalisté Hluku (fosforové dresy) v sobotním zápase 19. kola I. A třídy skupiny B porazili Šumice 1:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hlučané proti okresnímu rivalovi nijak nezářili, přesto před vlastním publikem uhájili jarní neporazitelnost a podruhé za sebou neinkasovali.

„Je to utrápené vítězství, ale pro nás jsou to důležité tři body. Bohužel každý den není posvícení,“ prohlásil domácí trenér Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 19. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – TJ ŠUMICE 1:0 (1:0)

Branka: 35. Marek Lipoti. Rozhodčí: Schnürnacher. Diváci: 80.

Fotbalisté Spartaku se proti organizovanému a takticky nachystanému soupeři nedokázal pořádně prosadit. „Šumice si v defenzivě počínaly slušně,“ uznal Zlínský.

Přesto si favorit několik dobrých šancí na vstřelení gólu vypracoval. Prosadil se však pouze obránce Lipoti po centru.

Hosté zahrozili ještě za bezbrankového stavu, hlavičku Andrlíka bravurně kryl brankář Pěgřím.

„Pro nás bylo hlavní, že jsme chytili začátek zápasu. Nás držel hlavně výborný gólman Popelka. Hra se jinak přelévala z jedné strany na druhou. Bylo to celkem vyrovnané, ale v koncovce jsme měli být přesnější a klidnější. To bychom domácí mnohem víc protrápili,“ míní šumický trenér Martin Zicha.

Soupeři patřil nástup do druhé půle. Sopůšek s Bartoškem ale stejně jako stoper Uhlíř druhý gól nepřidali.

„V prvních deseti minutách jsme mohli zápas definitivně rozhodnout, ale vyložené šance jsme nedali a pak jsme se trápili,“ štve Zlínského.

Šumice dál poctivě bránily, spoléhaly na rychlé kontry, jednoduché nákopy. „

„Domácím herně vyšel vstup do druhé půle. Prvních deset nebo patnáct minut měli jednoznačně navrch. Začali totiž ještě více využívat své rychlé krajní hráče, které jsme špatně pokrývali. Postupem času jsme ale zase hru srovnali, zjednodušili. Standardky jsme z půlky hřiště kopali do vápna, ke konci to bylo dramatické, ale v součtu celého zápasu Hluk vyhrál zaslouženě, byť se na konci třepal o výsledek,“ uvedl Zicha.

„My jsme chtěli soupeře stejně jako doma Těšnovice potrápit, což se nám podařilo, bohužel žádný bod jsme tentokrát nezískali,“ dodal zklamaně.