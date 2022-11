Přitom úvodní část podobnému výsledku vůbec nenasvědčovala. „První poločas jsme to vzadu ještě držely. Snažily jsme se tvořit hru, soupeřky napadat, ale po přestávce už se to na nás hrnulo,“ povdechla si.

Moravanky proti favoritovi zlomil vedoucí gól Szewieczkové, která ve 36. minutě zamířila přesně k tyči. „Inkasovaná branka nás srazila,“ souhlasí Trčková.

Ve druhém dějství navýšily Pražanky vedení, po přihrávce Szewieczkové však dostaly za brankovou čáru míč domácí hráčky. Vlastní gól si připsala zkušená stoperka Sedláčková.

I u dalšího gólu byla aktivní Szewieczková, tentokrát však rozvlnila sít po její asistenci Krejčiříková. A zanedlouho to bylo 0:4, a opět kdo jiný než zmiňovaná útočnice sešívaných. Na konečných 5:0 uzavřela v závěru střídající Nekesa.

„Porážka je pro nás až příliš krutá,“ smutná Trčková.

Fotbalistky Slovácka po debaklu zůstaly na třetím místě. Zlepšit náladu si mohou už o víkendu. V neděli na kunovické Bělince hostí Plzeň. „Budeme chtít vyhrát,“ říká mladá obránkyně.

První sezonu mezi ženami si i přes poslední nezdar užívá. V létě s týmem absolvovala kvalifikaci o Ligu mistryň, nyní naskakuje celkem pravidelně.

Podívejte se: fotbalistky Slovácka ve šlágru podlehly Slavii a přišly o sérii

Zatím nastoupila do čtyř duelů, v Ostravě se dokonce zapsala mezi střelkyně.

„Je to pro mě velký skok. Nečekala jsem, že rozdíl bude až tak velký. Herně i kondičně je to o dost jiné,“ přiznává.

Důvěry trenéra Vlachovského, který sestavou často rotuje a hráčky točí, si váží. „Cením si toho, že mi dává šanci, protože se mohu zlepšovat,“ uvědomuje si.

Trčková je členkou reprezentačního výběru do devatenácti let. Český tým si v první polovině října zajistil v prvním kole kvalifikace ME 2023 návrat mezi elitu do Ligy A a na jaře jej tak čeká boj o postup na finálový turnaj.

V listopadu bude mít národní tým možnost porovnat se ve Španělsku dvakrát s domácím výběrem, který každoročně patří k nejlepším ve svém ročníku.

„Těším se tam moc. Bude to další zajímavá zkušenost i prověrka,“ ví dobře.

Rodačka z Vlachovic začala s fotbalem doma na vesnici. V žákovských soutěžích nastupovala s kluky. Chvíli působila v ženách Valašských Klobouk, do Uherského Hradiště přišla před třemi lety. „Jsem tady spokojená,“ vyznává se studentka gymnázia ve Starém Městě, kde je i na internátu, takže odpadá zdlouhavé a únavné cestování.

Po škole se může kromě učení věnovat především fotbalu. Že jde správným směrem, naznačil i duel se Slavií.