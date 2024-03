Podle domácích funkcionářů ji měl barevným nápojem postříkat vyloučený záložník Kunovic Pavel Šmatelka. „Myslím, že když bude mít stopku za červenou, tak by si mohl udělat brigádu a svoje chování napravit tím, že poškozenou stěnu přijede vymalovat,“ prohlásil trenér Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

Podle impulzivního kouče jsou tyto věci už za hranou a do těchto zápasů nepatří.

V Kunovicích se budou podle kouče Jiřího Vojtěška zabývat. „V zápase se bohužel staly i věci, o kterých si musíme v šatně promluvit. Z toho jsme trošku smutní a musíme si nasypat popel na hlavu. Na hřišti bychom se měli chovat jinak,“ ví dobře někdejší ligový obránce.

I. A třída sk. B, 14. kolo -

FK DOLNÍ NĚMČÍ – FOTBAL KUNOVICE 1:2 (0:1)

Branky: 52. Tomáš Stojaspal – 29. Tibor Horáček, 59. Jan Zámečník. Rozhodčí: Vymazal. Červené karty: 85. Kadlček – 73. Šmatelka, 85. Němčický. Diváci: 220.

Kromě Šmatelky, který byl vyloučen za dva nedovolené zákroky, také hostující brankář Lukáš Němčický. Syn kunovického předsedy klubu šel předčasně pod sprchu za potyčku s domácím stoperem Liborem Kadlčkem, do něhož vrazil rukama. Už předtím byl napomínán za nesportovní chování.

„Červené karty pro Němčického a Kadlčka byly zasloužené,“ míní Vojtěšek. „I když jsem situaci z lavičky dobře neviděl, takové věci si hráči nemohou dovolit. Nad svým chováním by se každý měl zamyslet. Možná jsme podlehli atmosféře, které je v Dolním Němčí vždycky stejná,“ prohlásil.

„Podle očekávání pro nás jarní část sezóny začala více než bojovným utkáním s Kunovicemi,“ kontroval Skopal.

Hosté, kteří dorazili k rivalovi bez bez vykartovaného Salaye, Veleckého a dlouhodobě zraněného Řiháčka, si triumf náležitě vychutnávali.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože z Dolního Němčí se body nevozí. Bohužel kvůli kartám jsme ztratili dva hráče, navíc se zranil Dobrozemský, který má svalové problémy. Jinak to byl klasický zápas s Dolním Němčí. Celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ uvedl Vojtěšek.

Jeho tým protivníka až na inkasovaný gól do žádné velké šance nepustil. „Branku jsme obdrželi po naší standardce na soupeřově polovině. Vyřešili jsme to špatně. Nákop byl krátký, domácí dali průnikovou přihrávku na Stojaspalovi, který postupoval sám na bránu a skóroval,“ líčí Vojtěšek. „Byla to ale jediná naše vážnější chyba v defenzivě,“ přidává.

Kunovičtí si ovšem za pár minut z rychlého protiútoku vzali Zámečníkem vedení zpět a náskok již nepustili. První branku vstřelili po centru Kaňovského, když odražený balon Horáček placírkou uklidil z nějakých dvanácti metrů do brány.

„I když jsme závěr odehráli v oslabení a soupeř nás dlouhými nákopy zatlačil, nic velkého si už nevytvořil. Všechno jsme dobře odskákali. Naopak my jsme šli ještě dvakrát sami na branku, ale mladík Obal po dlouhém sprintu nejprve nezakončil a o chvíli později trefil tyčku, Kdyby dal gól, mohlo být rozhodnuto. Za svůj výkon si branku rozhodně zasloužil. Na svůj věk odehrál velmi dobré utkání,“ chválí dorostence Vojtěšek.

Naopak Skopal měl k výkonu mužstva výhrady.

„Asi by byla spravedlivá remíza, avšak my jsme udělali dvě hrubé chyby a proto šťastnější soupeř bere všechny tři body. Předvedený výkon z naší strany však daleko zaostával za posledními mistrovskými zápasy,“ ví dobře.