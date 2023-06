Trefa domácího Daniela Baráta po úniku z 89. minuty rozhodla sobotní třaskavé derby na Širůchu ve Starém Městě, kde starší dorostenci Slovácka zdolali sousední Zlín 2:1 a v tabulce celostátní ligy se před posledním kolem dostali právě před krajského rivala na desáté místo. Mladí ševci jsou až dvanáctí.

Sobotní derby na Širůchu patřilo starším dorostencům domácího Slovácka, kteří zdolali v derby Zlín 2:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Starší dorostenci Slovácka si triumf nad Zlínem pořádně vychutnali. „Taková výhra je vždycky nejsladší, když se derby rozhodne v poslední minutě. Za to jsme rádi,“ usmíval se domácí trenér Dominik Pěnička.

Jeho tým zlomil protivníka až v závěru, utkání jinak bylo vyrovnané, bojovné a plné soubojů. „Oba týmy jely na sto procent. My jsme tomu dali možná o něco víc, ke konci se k nám přiklonilo i štěstí,“ cítí Pěnička.

Zatímco domácí na ploše křepčili a slavili, hosty porážka na půdě rivala hodně štvala. „Minimálně bod jsme si za druhou půlku zasloužili,“ je přesvědčený kouč Zlína Jaroslav Matějíček.

„Výsledek je pro mě zklamáním. Za výkon po změně stran ale musím kluky pochválit. Začali jsme hrát více po zemi, což na domácí platilo, a je jen škoda, že jsme lépe a kvalitněji nedohráli některé z dalších nadějných příležitostí,“ mrzelo zkušeného trenéra.

Rozhodnutí padlo v 89. minutě. Domácí po dlouhém nákopu využili pravidlo o mrtvém ofsajdu. Útočník, jenž se v něm nacházel, nehrál, a naopak z hloubi pole vybíhající Barát svoje sólo proměnil. Čas na vyrovnání již hosté neměli.

„Za nastavení a nasazení v utkání chválím všechny kluky, odmakali to. První poločas byl od nás herně celkem slušný, i když tam bylo pár pasáží, kdy jsme zbytečně nakopli míč dopředu. Druhý poločas byl spíše boj plný soubojů, my jsme neuhrávali odražené míče, což nás stálo spoustu sil. Šance pak byly na obou stranách,“ hodnotil derby Pěnička.

Fotbalový turnaj nadějí opanovaly slovenské týmy. Domácí Slovácko bylo páté

Devatenáctka ševců měla slibný vstup do utkání, dostala se i do první větší šance, postupně ale začalo otěže zápasu přebírat Slovácko. To se také po standardní situaci dostalo do vedení, když se ve 23. minutě prosadil Novotný.

Ševci byli do přestávky horším celkem. „První půle nám kromě úvodu příliš nevyšla. V naší hře byla spousta nepřesností, zkažených přihrávek a opticky měli navrch domácí,“ uznal Matějíček.

Hosté se ale po změně stran probrali a začali se více tlačit do zakončení. Asi největší příležitost neproměnil Fuksa, jenž z blízkosti dorážel Sloukovu střelu, ale trefil jen brankáře. Vyrovnat se tak povedlo až po Petrutově akci zakončujícímu Průchovi.

Gólman Slovácka Mezihorák, jenž si proti Zlínu odbyl premiéru v devatenáctce, neměl nárok zasáhnout.

Ševci měli dál navrch, vytvořili si řadu zajímavých situací, jenomže na konci skórovalo Slovácko a bylo hotovo.

Mládežnické derby mělo i skvělou kulisu. Na Širůch dorazili nejen rodiče, ale i příznivci obou týmů, kteří si derby užili.

„Atmosféra byla výborná, lepší jsem coby trenér nezažil. Fanoušci dodali utkání náboj,“ oceňuje Pěnička.

Také souboj mladšího dorostu Slovácka a Zlína byl rušný, hodně zajímavý, nakonec skončil divokou remízou 5:5.

„Pro nezaujatého diváka to byl určitě zajímavý zápas. Já jsem byl s naším výkonem spokojený zhruba do sedmdesáté minuty. To jsme měli utkání pod kontrolou. Dařila se nám kombinace, dostávali jsme se do šancí a ve druhé půli jsme je začali i proměňovat. Potom jsme ale špatně reagovali na nakopávané míče a několik inkasovaných branek bylo opravdu hodně laciných. Když už to vypadalo, že si kalich hořkosti vypijeme až do dna, kluci v sobě našli sílu na zvrat a nejenže vyrovnali, ale málem urvali i výhru,“ uvedl zlínský trenér Radek Matulík.

I. Celostátní liga dorostu, 29. kolo -

FC SLOVÁCKO U19 – FC ZLÍN U19 2:1 (1:0)

Branky: 23. Lukáš Novotný, 89. Daniel Barát - 80. Štěpán Průcha. Rozhodčí: Volek - Šimoník, Bartoň. Diváci: 83.



FC SLOVÁCKO U17 – FC ZLÍN U17 5:5 (1:1)

Branky: 63. a 67. Filip Kosek, 35. Petr Meindlschmid, 79. Marko Behan, 84. Marek Štuler – 43., 54. a 88. Jiří Štefan, 51. Tomáš Hellebrand, 64. Lukas Teixeira. Rozhodčí: Šimoník - Volek, Bartoň. Diváci: 50.