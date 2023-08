Traplice za stavu 3:0 zkolabovaly, Lhota i po úžasném obratu řeší nového kouče

Z hrušky, kam se vyšplhali po pohárových triumfech nad Buchlovicemi a hlavně Bystřicí pod Hostýnem, spadli zase dolů. Náraz to pro traplické fotbalisty byl o to větší, že v prvním domácím mistrovském zápase po postupu do krajské I. B třídy skupiny C vedli po hodině hry nad Lhotou u Malenovic 3:0.

Trenér fotbalistů Traplic Jaroslav Slavík. | Foto: Deník/Libor Kopl