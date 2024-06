Těžká rána na závěr. Fotbalisté Traplic se s krajskou I. B třídou rozloučili vysokou porážkou 0:6 na hřišti Zdounek, po roce se vracejí zpět do okresního přeboru. Vedení klubu více než sestup štve ztráta tří opory, které budou hrát v obnoveném jankovickém týmu.

Fotbalisté Traplic podlehli Prakšicím 0:3 | Video: Mojmír Zapletal

„Se sestupem jsme smíření. Vědu z toho neděláme. Kluci si alespoň vyzkoušeli I. B třídu. Daleko víc nás štve podraz Jankovic, které znovu založily tým a sebraly nám Šustra, Brázdila a Kutálka,“ hněvá se kouč Traplic Jaroslav Slavík.

V létě tak bude mít s vedením klubu co dělat, aby poskládal konkurenceschopný mančaft. „Věřím, že se dáme dohromady a v okrese nebudeme mít problémy,“ doufá Traplic.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

TJ ZDOUNKY – TJ SOKOL TRAPLICE 6:0 (3:0)

Branky: 28., 34. a 79. David Moravec, 30. Marek Přibyl, 60. Jiří Klabal, 86. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Fridrich. Červená karta: 70. Václav Šustr (Traplice). Diváci: 126.

Pomoct by mohl navrátilec z Jalubí, uzdraví se marodi. Obrovská marodka sužovala mužstvo celou sezonu.

Hlavně na podzim byla situace kritická. „Některé týmy by to zabalily, soutěž by ani nedohrály. My jsme navíc v zimě nějaké kluky uvolnili do vyšších soutěží,“ připomíná Slavík.

I když Trapličtí dohráli sezonu se ctí, krajskou soutěž neudrželi. Při rozlučce schytali výprask, navíc dohrávali v deseti.

„Poslední utkání nám herně ani výsledkově nevyšlo. Zdounky potvrdily svoji kvalitu, hlavně jejich útočníci nám svými rychlými náběhy za obranu dělali problémy. První dva góly byly sporné, třetí padl po pěkné akci. Po změně stran jsme po standardní situaci inkasovali branku na 0:4. Navíc jsme vzápětí přišli o Šustra, který byl po faulu a druhé žluté kartě vyloučen. V oslabení jsme čekali jenom na konec,“ zhodnotil duel Slavík.

Matoušek se ve Zlechově loučil výhrou 7:1. Novým trenérem se stal Nožička

Zatímco celek ze Slovácka se vrací do okresu, Zdounky by mohly jít i výš. V soutěži skončily druhé za vítězným Uherským Ostrohem, vzhledem k odhlášení Zborovic a Těšnovic z I. A třídy třeba zaplní uvolnění místo. Nabízí se to.

Šéfa Zdounek Zdeňka Čevelu mrzí hlavně spousta zbytečných ztrát. „Stačilo opravdu malinko,“ ví dobře. „Titul byl blízko, ale v tom je i krása fotbalu. Uherskému Ostrohu s pokorou i obdivem gratulujeme," přidává.

Výhra nad posledním týmem tabulky přinesla celku z Kroměřížska alespoň stříbro.

„Před zápasem jsme již věděli, že výhra nás posune maximálně na druhé místo tabulky. Od začátku utkání jsme na soupeře vletěli, ale překonat obranu hostí se podařilo až po půlhodině hry. Za dalších pár minut to bylo již o tři branky a utkání bylo prakticky rozhodnuto. Soupeři jsme toho moc nedovolili, přidali další branky. Statistiky si vylepšil Moravec hattrickem a brankář Šesták čtvrtou nulou v řadě,“ dodal Čevela.