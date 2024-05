Mladého debutanta mezi třemi tyčemi tak nemusela červená karta zas až tolik mrzet.

I. B třída sk. C, 21. kolo -

SK ZLECHOV – TJ TRAPLICE 3:0 (1:0)

Branky: 69. a 74. Dominik Hradil, 12. Adrian Duchtík. Rozhodčí: Ševčík. Červená karta: 50. Radim Musiol (Zlechov). Diváci: 180.

„Vyloučení samozřejmě trošku narušilo naše plány, nic mu ale nevyčítáme. Byla to škoda, každý však máme první start mezi muži jiný. Věřím, že se z toho oklepe a někdy příště nám zase pomůže,“ zůstal v klidu kouč Zlechova Libor Matoušek.

Nasazení dorostence Musiola zkušený trenér plánoval tři týdny dopředu. „Chtěli jsme mu dát šanci,“ vysvětluje.

Jednička Červinka zůstal mez náhradníky, na trávník se ale nakonec taky dostal, byť by ale radši zůstal celý zápas na střídačce.

O gólmana přišli také hosté. Famózně chytající Kutálek si v 69. minutě při zákroku poranil koleno a zápas musel dochytat hráč z pole Talák.

„Je to velká škoda, protože Ruda má nyní skvělé období, kdy nás drží nad vodou. Poslední zápasy odchytal velice dobře, podržel nás. Doufám, že bude v pořádku, protože by to pro nás byl velký problém, velké oslabení,“ ví dobře kouč Traplic Jaroslav Slavík.

Derby v Nové Vsi: zranil se Horák, slavili hosté. Domácí štval neuznaný gól

Trable s brankáři zastínily všechno ostatní, jinak bylo na zlechovské poměry k vidění poklidné utkání.

Domácí měli zápas po většinu času pod kontrolou. Nezachytili pouze nástup do druhé půle, kdy jim paradoxně pomohlo vyloučení gólmana Musiola.

„Kluci se v deseti semkli, zabojovali, přidali další dvě branky a zápas dovedli v zasloužené výhře,“ těšilo Matoušek.

Spokojený byl s výsledkem, přístupem i předvedenou hrou. „Utkání jsme ale mohli rozhodnout daleko dřív. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Úvodních dvacet minut jsme měli jasně navrch. Vypracovali jsme si čtyři tutové gólové příležitosti, ale dali jenom jeden gól. Kdybychom vedli 4:0, nikdo by se nedivil,“ míní Matoušek.

Skóre otevřel ve 12. minutě Duchtík. Posledním Traplicím zatápěl hlavně Salinger. Dravý forvard se dostal do několika velkých šancí, ani jednou ale neskóroval.

Hosté hrozili pouze po standardních situacích. Talák ovšem netrefil prázdnou branku, Brázdil nastřelil břevno a pak hlavičkou dával mimo.

Šustr a spol. po změně stran přidali, mohli výsledek srovnat, ale Trávníček orazítkoval pouze břevno a stejného hráče pak ve vyložené šanci zastavil Musiol, který musel po faulu mimo šestnáctku pod sprchu. „Pokud bychom z toho dali gól a výsledek srovnali, mohlo to vypadat jinak,“ přemítal Slavík.

Kunovicím k prodloužení série pomohla i chyba Junaštíka, Perůtka byl vyloučený

Jeho tým dlouhou přesilovku nezvládl. Neproměnil žádnou šanci a ještě dvakrát inkasoval.

V 69. minutě se prosadil Hradil a stejný hráč pak upravil na konečných 3:0.

Hosté navíc přišli o gólmana Kutálka, který zneškodnil ránu Hynka Vaňka a famózně i dorážku střídajícího Šmída.

Talák, který si vzal dres i rukavice od zraněné jedničky, už tolik práce neměl. Zlechov další pokusy nasměroval mimo. I tak utkání v klidu dovedl k jasné výhře.

„Do Zlechova jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě. Chybělo nám sedm hráčů, takže jsem povolal i kluky, co běžně nehrávají. První poločas patřil soupeři. Do druhé půle jsme vstoupili lépe a byli herně lepší. Mohli jsme uhrát lepší výsledek, Zlechov byl ale celkově lepší. Zápas jsme jako derby nebrali. Utkání i přes jednu červenou kartu bylo poměrně poklidné,“ dodal Slavík.

Trapličtí tak dál zůstávají s třinácti body poslední, Zlechov je osmý.