„Polešovice nám uštědřily lekci z produktivity. Za celý zápas si včetně penalty vypracovaly čtyři šance a z nich nám daly tři góly. My se nyní bohužel strašně nadřeme na góly. Měli jsme snad pět nebo šest dobrých příležitostí, ale nedotáhli jsme je do konce. Od toho se odvíjel celý zápas,“ míní kouč poražených, jemuž scházel pouze zraněný Mikoška.

Podzimní král tak nezvládl start do jara, v prvních dvou kolech bral jenom bod a přišel o pozici lídra.

I. B třída sk. C, 15. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – TJ TOPOLNÁ 3:0 (2:0). Branky: 23. a 68. z penalty Ondřej Crla, 44. Erik Měšťánek. Rozhodčí: Bartoň - Ševčík, Němec. Diváci: 128.

„Klukům jsem řekl, aby první porážku v sezoně hodili za hlavu, musíme jít dál. Přišlo mi, jako bychom tou neporazitelností byli svázaní, měli těžké nohy. Po úvodních dvou jarních ztrátách musíme z hlavy vyhnat postupové ambice a začít zase poctivě pracovat, aby se štěstí zase přiklonilo k nám,“ uvedl Hoferek.

„Všechno začíná od obrany, důležité bude proměňovat vyložené šance, což nás v Polešovicích srazilo. Soupeři gratulujeme ke třem bodům, výsledek je ale pro nás krutý,“ přidává.

Sváteční duel dvěma góly rozhodl Ondřej Crla, jednou skóroval i Měšťánek.

„Jsme samozřejmě spokojení. Těší nás, že jsme připravili Topolné první porážku v sezoně. Kluci si tak nyní mohou užít Velikonoce, tři dny volna,“ usmíval se trenér Polešovic Josef Křiva.

Podle zkušeného kouče ale výsledek neodpovídal dění na hřišti. „Soupeř si nezasloužil prohrát o tři branky. Topolná hrála výborně, měli jsme i štěstí. Na rozdíl od ní jsme ale proměnili své šance a byli důslednější v koncovce,“ má jasno.

Domácím, kterým scházeli Machala, Kaspřák, Náplava a Tomáš Ficek, vstoupili do utkání lépe a ve 23. minutě šli do vedení.

Po prudkém centru z pravé strany se na zadní tyči prosadil hlavičkující Crla, jenž balon propasíroval do branky mezi hostujícím gólmanem Mikelem a tyčkou.

„Pak jsme ale polevili a začal hrát soupeř,“ přiznává Křiva.

Topolná si do přestávky vypracovala několik velkých šancí, ale v zakončení se trápila. Gól na hlavě měl Bartoš, neuspěl Horsák ani Pavel Hoferek.

„Hosté si za svoji aktivitu zasloužili vyrovnat,“ připouští Křiva.

Nestalo se a Polešovice trestaly. Domácím se ve 44. minutě podařilo dát Měšťánkem druhý gól. „Za mě to byl rozhodující moment utkání,“ míní zkušený kouč.

„Od inkasované branky jsme domácí nepustili za půlku, z brejku nám ale do přestávky dali gól na 2:0 a pak už se to jenom těžko otáčelo,“ přiznává Hoferek.

Poctivě hrající domácí ve druhém poločase kontrolovali hru i výsledek. Odpor soka definitivně zlomil Crla. Zkušený středopolař se po narážečce s Měšťánkem dostal za hostující obranu a soupeř jej nedovoleně zastavil. Sám faulovaný penaltu proměnil.

„Zbytek zápasu už jsme si pohlídali a utkání v poklidu dohráli,“ uvedl Křiva.

„Znovu ale opakuji, že soupeř byl výborný a že výsledek je pro něho krutý. Spíš by tomu odpovídala naše výhra o gól. Kdyby ale hosté v první půli skóre srovnali, vypadalo by to jinak,“ přidal.

Svěřencům děkoval za výkon i přístup. „Neměli to jednoduché, protože nám chyběli čtyři zkušení borci. Mladí to ale odehráli velice dobře. Nasadil jsem do základu i dva dorostence, tímto před nimi smekám klobouk. Zápas odjezdili, odmakali,“ chválí polešovický trenér.