„Oba jsou to ofenzivní a velmi produktivní hráči. Kaňa dal v okresní soutěži kolem čtyřiceti branek, což je úctyhodné číslo. Stejně jako Štach s námi trénoval už v zimě, ale tehdy je Částkov neuvolnil, jelikož mají zájem hrát vyšší třídu, domluvili jsme se, že k nám přijdou v létě, což se i stalo,“ říká trenér Topolné Ondřej Hoferek.

Další novou tváří je Richard Čada. Šikovný mladík z Bílovic dorazil do týmu I. B třídy na zkoušku z Bílovic. „Chceme tým doplnit a hlavně omladit,“ uvedl Hoferek.

„V minulé sezoně jsme měli problémy s koncovkou, kterou potřebujeme vylepšit. Mladí kluci by mohli být oživením, přinést větší sílu do útoku,“ věří.

Jedinou ztrátou je konec stopera Aleše Pavlici, který ve 44 letech nechce pokračovat. Jinak tým zůstává kompletní.

Fotbalisté Topolné se poprvé po letní pauze sešli v pátek, kdy odstartovali velmi krátkou přípravu.

Trénovat budou dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek. Domluvený mají zatím jenom jeden zápas. V neděli 21. července se představí na hřišti Veselé, kde se Hoferek potká s kamarády a bývalými spoluhráči ze Zlína Tomášem Janíčkem a Tomášem Dujkou.

„Jelikož jsme se nepřihlásili do poháru, ve hře je ještě jedno utkání. Ale na konci července nás vždycky bývá málo, tak to budeme ještě řešit,“ přiznává Hoferek.

Trenérovi Topolné se vůbec nezamlouvá brzký začátek nové sezony. Jednačtyřicetiletý kouč má obavy, aby dal mužstvo na začátku srpna vůbec dohromady.

„Spousta kluků dělá ve Fatře a Barumu, kde mají v tomto termínu zrovna celozávodní dovolenou. Nebude jednoduché pro první kolo poskládat sestavu. Za mě je škoda, že se nehraje až později,“ nabízí svůj pohled.

Krajská I. B třída skupina C se loni vyznačovala nesmírnou vyrovnaností, o první místo a postup do vyšší třídy až do posledního kola bojovalo hned několik mančaftů, mezi nimi byla i Topolná, která po závěrečném debaklu 2:6 ve Lhotě skončila čtvrtá s pětibodovým odstupem na vítězný Uherský Ostroh.

I v nadcházejícím ročníku chce hrát o nejvyšší příčky, nahoře. „Kádr zůstal pospolu, spíš jsme ho doplnili než oslabili, takže ambice máme znovu ty nejvyšší. Chceme hrát o čelo tabulky, být do třetího místa,“ říká kouč.

Soutěž se ale poměrně proměnila, čtyři týmy jsou jiné. Koryčany sestoupily z I. A třídy, Hluk B a Lubná zase postoupili, Záhlinice svaz přesunul ze skupiny B.

„Pro nás se z hlediska cestování moc nemění. Dá se říct, že jsme v centru dění. Místo Zdounek je Lubná, pojedeme do Koryčan, ale jinak jsou soupeři stejní,“ připomíná trenér.

Favorit se znovu hledá jenom těžko. Ambice mají Koryčany, které by se rády vrátily zpátky, na špici bude znovu hrát omlazený Ořechov, tým pohromadě udržely Buchlovice.

„Těžko říct, jaké bude kvalita nováčků. Hluk B sice známe, ale Lubná i Záhlinice jsou pro nás velkou neznámou,“ uzavírá Hoferek.