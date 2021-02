„Známe se dlouho, bydlí v Uherském Hradišti. Dříve nastupoval v dorostenecké lize, lanařil jsem ho už do Nivnice, ale tehdy nebyl fyzicky připravený. V Kněždubu se však rozehrál, vstřelil i nějaké branky. Chce k nám jít, věřím, že se s klubem domluvíme,“ přeje si kouč Topolné Roman Leitner.

Jednu posilu už má. „Jirka Roubal je zkušený stoper. Hrával v Napajedlech, naposledy byl v Nivnici,“ připomíná známý trenér.

Jinak v dlouhé pauze o žádnou z opor nepřišel, kádr zůstává stejný. Předposlední tým krajské I. B třídy skupiny C se na jaře bude moct spolehnout i na domácí prostředí. Zatímco na podzim odehrála Topolná všech devět utkání venku, po rekonstrukci zázemí a vybudování zcela nových kabin se vrací domů. „Museli jsme zbourat celý barák,“ říká.

Klub z Uherskohradišťska se nyní může pochlubit nejen novými šatnami, ale i klubovnou, sociálním zařízením a hlavně tribunou pro 120 sedících diváků. „Máme tam dvě řady sedaček. Pro Topolnou je to celkem velký úspěch,“ myslí si bývalý ligový obránce, který se na fanoušky i domácí hřiště těší.

Nyní mají dva týdny volno

Otázka je, kdy se před vlastním publikem poprvé představí. Březnový start je velmi nepravděpodobný, žádný z činovníků nyní nedokáže říct, když se nižší soutěže v kraji zase rozjedou.

„Podle mě se dohrají jenom čtyři podzimní kola, víc se toho asi nestihne,“ tuší čtyřiačtyřicetiletý trenér, který svěřence ani přes tvrdá vládní nařízení úplně nešetří.

Topolná začala s tréninkem v polovině ledna, individuálně se připravovala dvakrát týdně. Nyní mají hráči volno. „Kluci chodí do práce, potřebují si odpočinout. Počkáme do čtrnáctého února, zda skončí stav nouze, nebo se zase prodlouží. Podle toho, co vláda povolí, se zařídíme,“ uvedl Leitner.

Jeho tým musel zrušit přípravný duel s Březnicí, další utkání Topolná raději ani nesjednávala.

V současném období totiž jde jenom běhat, hrát si s míčem nebo venku posilovat. „Klukům jsem napsal, co by měli dělat. Osobně ale nemám zimní přípravu rád. Běhání v terénu mi není vlastní, raději jsem na hřišti,“ říká.

V minulých letech celek z Uherskohradišťska pravidelně dojížděl do Napajedel, kde trénoval na umělé trávě. Nyní je ale tamní areál zavřený, takže fotbalisté Topolné všechno odběhali na okruhu, který měří 1300 metrů. „Samozřejmě byli ve dvojicích, dodržovali rozestupy,“ připomíná.

I když má Leitner více volna, bez fotbalu není. Neustále má telefon u ucha a něco zařizuje. „Kluci si ani neuvědomují, co práce trenéra obnáší, ale se svým kolegou zajišťujeme emulze, ionťáky, pomůcky, překážky. Koupili jsme nové láhve, furt se něco řeší,“ dodává.