„Sice jsme nebyli úplně kompletní, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Výsledek je zcela zasloužený, odpovídá dění na trávníku. My jsme byli na tak velkém hřišti letos poprvé, v naší hře byla spousta nedostatků. Kluci navíc neplnili některé taktické věci, dlouhá pauza byla prostě znát. Z naší strany to nebylo rozhodně ideální, Koryčany jsou v přípravě dál, byly lepší,“ uznal sportovně trenér Topolné Ondřej Hoferek.

V utkání postrádal Bartoše, Jaroslava Hoferka a Válka.

Přípravný fotbal -

TJ TOPOLNÁ – FC KORYČANY 1:4 (0:2).

Branka Topolné: Aleš Horsák

Pro lídra I. B třídy to bylo druhé utkání. První zápas sehrál místo tréninku proti Napajedlům, prohrál 1:5.

„I když se hrálo na menší umělce dvakrát čtyřicet minut, utkání rozhodně splnilo účel. Byla to pro nás užitečná konfrontace s účastníkem krajského přeboru,“ říká Hoferek.

Kádr Topolné doznal v dlouhé zimní pauze několik změn. Skončil Dleštík, jenž se vrátil do Traplic, Jakub Foltýn přerušil kariéru a Babych odjel za prací do Anglie.

Vedení klubu se snaží tým doplnit, posílit. Na dobré cestě je příchod křídelníka Otáhala ze Starého Města, kariéru obnovil Dohnal a na zkoušku z Částkova dorazili

dva ofenzivní hráči Radim Kaňa s Martinem Štachem.

„Z klíčových hráčů neskončil nikdo, takže pokud se nám podaří dotáhnout příchod Otáhala a hrát bude i Dohnal, budeme ještě silnější než na podzim,“ věří Hoferek.

Topolná vstoupí do jarních odvez z prvního místa, o postupu se ale v klubu zatím nemluví.

„Na to je příliš brzy. Čeká nás ještě hodně dlouhá cesta,“ ví dobře trenér. „Navíc zápas s Koryčany nám ukázal, jaký je rozdíl mezi oběma třídami. I když to byla jenom příprava, soupeř na tom byl lépe. Pokud by se nám podařilo udržet první místo, bylo by na zvážení, zda do první A třídy jít,“ přidává.

Svěřenci trenéra Hoferka se na těžké jarní odvety chystají od 17. ledna. Topolná se připravuje dvakrát týdně. Vždy ve středu využívá umělou trávu v Napajedlech, v pátek trénuje doma na malé umělce.

Na soustředění tým letos nepojede. „Stejně jako minulý rok jsme chtěli do Roštína, ale nebyl pro nás vhodný termín. Na začátku ledna jsme tam jet nechtěli. To pro nás bylo hrozně brzy,“ vysvětluje kouč.

A tak se fotbalisté Topolné připravují v domácích podmínkách. V zimě sehraje ještě tři zápasy. Příští neděli se utká s Kněžpolem, pak na Baťově vyzve Nedachlebice a v generálce se utká s Němčicemi.

Vedoucí tým I. B třídy skupiny C druhou polovinu sezony odstartuje v neděli 23. března doma proti Vlčnovu.