Tým, který za sebou kromě Zbrojovky nechal i Olomouc, Zlín, Kroměříž, Jihlavu a další moravské rivaly, táhli především Vojáček, Šuránek a Michalčík. K nim se však přidali další šikovní mladíci, takže celek z Uherského Hradiště těžce hledal protivníky.

Přemožitele našli žáci Slovácka až po sezoně v Želatovicích u Přerova, kde na třídenním klání prohráli ve finále s Brnem a v silné konkurenci skončili druzí.

Ještě lepšího výsledku ale dosáhli na prestižním Baník Cupu v Ostravě.

Mladší žáci Slovácka letos neměli konkurenci. Ovládli i prestižní Baník cup v Ostravě.Zdroj: mládež 1. FC Slovácko

Na severu Moravy se kromě tuzemské špičky představily i naděje Barcelony,

Wisly Krakow, Dynama Kyjov, rumunské Kluže, Sparty, Slavie či předních slovenských týmů, přesto pohár pro vítěze uzmuli borci z Uherského Hradiště.

„Šlo o velký úspěch,“ vnímá Šturma.

Úspěšnou partu povede i příští rok. „Jsem moc rád, že mně to tak krásně vyšlo. I po těch čtyřech letech, co s kluky pracujeme, cítím, že si navzájem pořád máme co dát. Uvidím, kam až to dotáhneme,“ uvedl.

Bývalému hráči Kroměříže, Hodonína, Čáslavi či Táborska pomáhá René Mikulica. „Mám spolehlivého asistenta, což je jeden z důvodů, proč jsme tak dobří,“ míní.

„Renda uzpůsobil činnosti ve Slovácku práci, takže vždycky jeden den v týdnu si nadělává, aby mohl ostatní dny být s námi na hřišti. Fakt to nemá jednoduché, protože asistent trenéra není to skoro vůbec placený,“ připomíná.

Oba trenéři, kteří pocházejí z Hodonínska, si nyní užívají zasloužení volno. Se svými svěřenci se sejdou až v sobotu 16. července, kdy na hřišti v Blatnici pod stany absolvují minisoustředění. „Využili svých kontaktů. Zdejší činovníci jsou rádi, že mají na hřišti nějakou akce, že se tam bude dít a nám zase poskytnou své zázemí,“ pochvaluje si Šturma.

Mladší žáci Slovácka se běžně v sezoně připravují čtyřikrát týdně. Bez fotbalu ale nejsou ani ve škole. „Coby hlavní trenér je vedu i v tělocviku a občas se připravujeme i místo výtvarky nebo když odpadne nějaká hodina,“ říká trenér.

Letní přípravu nadějím uherskohradišťského ligového celku zpestří třídenní turnaje v Modřicích a v Rakousku, kde se ve skupině střetnou s Wolsburgem, Sturmem Graz a Stockerau.

Novou sezonu pak Šturmův tým zahájí v polovině srpna.