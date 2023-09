V sobotu po prohraném ligovém derby opouštěl Uherské Hradiště se svěšenou hlavou a smutný, čtvrteční návrat na Slovácko zlínskému záložníkovi Davidu Tkáčovi vyšel skvěle.

Fanoušci při zápase ČR U21 a SR U21 v Uherském Hradišti | Video: Libor Kopl

Středopolař ševců při své premiéře v dresu české fotbalové reprezentace do jednadvaceti let krátce po svém příchodu na trávník otevřel skóre a pomohl lvíčatům k výhře 2:0 nad sousedním Slovenskem.

„Je pravda, že výkon byl úplně odlišný než v lize. Minulý týden se to vůbec nepovedlo. Nyní to nebylo špatné. Jsem moc rád, že jsem dal gól a že jsme vyhráli,“ uvedl po povedené generálce na blížící se start nového kvalifikačního cyklu.

Zlínský středopolař šel do hry společně s dalšími sedmi hráči hned po přestávce. Ke gólu mu stačily necelé dvě minuty. Tkáč do sítě zblízka uklidil míč po centru Sparťana Suchomela. „Právě tyto situace, co vypadají jako jednoduché, bývají nejtěžší. Soustředil jsem se na to a naštěstí to trefil,“ oddechl si.

Že by skóroval takto brzy, vůbec nečekal. „Ale určitě jsem šel na hřiště s tím, že gól chci dát,“ tvrdí.

I když měl při premiéře chvíli trému, nervozity se po rychlé trefě zbavil a zbytek utkání dohrál v naprostém klidu. „Na začátku jsem byl trochu nervózní, ale gól mi pomohl. Spadlo to ze mě. I když jsem měl ve hře horší pasáž, kdy jsem ztratil pár balonů, pak se to zase zlomilo a výkon šel zase nahoru,“ říká.

Lvíčata v Uherském Hradišti zdolala Slovensko. Skórovali Tkáč a Kabongo

Podobné to měli i další čeští mladíci, kteří Slováky po změně stran předčili a ve federálním derby zaslouženě uspěli.

„Chtěli jsme vyhrát a naladit se na kvalifikaci, což se nám povedlo,“ těší zlínského odchovance.

Do zakončení se ve druhé půli dostal ještě jednou. Ránu Tkáče z trestného kopu ale vyrazil náhradní brankář Hrdina na roh. „Původně jsem říkal Kříšťovi (Křišťan – pozn. red.), ať mu to dá někam na hlavu. On se rozběhl a zničehonic balon přeběhl, tak jsem to kopl já. Trefil jsem to docela dobře, ale míč letěl přímo doprostřed,“ posteskl si.

Pojistku přidal až v 64. minutě Kabongo. Fotbalista s konžskými kořeny, který aktuálně působí ve slovenské Podbrezové, sice při kličce ve vápně mírně podklouzl, ale situaci ustál a prostřelil brankáře. V 84. minutě ještě Fila napálil břevno, vedení 2:0 už si lvíčata pohlídala.

„Myslím, že herně bylo slušné. V několika situacích jsme si vyhověli, akce nebyly vůbec špatné. Občas nám chyběla poslední nahrávka, kterou hosté zblokovali, ale vpředu jsme to nakonec zvládli,“ je přesvědčený.

Rozdíl oproti FORTUNA:LIZE prý nebyl nijak velký. „Tempo bylo podobné, bylo to i víc fotbalové,“ míní.

Velký zážitek a škola fotbalu. Bielikova má za sebou největší zápas kariéry

Diváci, kterých dorazilo více než čtyři tisíce, se v hledišti hlavně po změně stran bavili. Hráči si zase užili atmosféru, jaká na stadionu v Uherském Hradišti panovala.

„Hleděl jsem, kulil očima. Je až neuvěřitelné, že na přípravný zápas přišlo tolik lidí,“ nechápal. „Klobouk dolů před fanoušky. Celý zápas nás podporovali. Za to jim moc děkujeme,“ vzkázal na slušně zaplněné tribuny.

Tkáč na půdě krajského rivala podporovali nejen rodiče, ale i bratr a také několik známých a kamarádů. „Nakonec bylo kolem dvaceti lidí,“ hlásí.

Česká reprezentace do 21 let se po čtvrtečním zápase vrátila zpátky do Zlína, kde se mu bude chystat až do neděle. V úterý čeká Suchopárkův tým první kvalifikační zápas. V Reykjavíku vyzve Islandu. Zajímavostí je, že se bude hrát na umělé trávě.

„Bude to jiný zápas,“ tuší Tkáč. „Na umělce jsem ještě žádné soutěžní utkání nehrál. Sám jsem na to zvědavý. Podíváme se na videu, jak Island hraje a zkusíme se na ně připravit,“ dodává.