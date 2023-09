Chtěl udělat synovi radost, a tak společně vyrazili z Kroměříže do Prahy na ligové derby Slavie a Sparty. Dvanáctiletý Adam Novák si ale stejně jako jeho táta Petr souboj největších českých klubů příliš neužil.

Členové druholigové Hanácké Slavie Kroměříž v Edenu stejně jako fanoušci u televizních obrazovek viděli pouze boj, který vygradoval strkanicí a závěrečnou tahanicí kapitánů Bořila s Krejčím. Nepřátelská atmosféra panovala nejen na trávníku, ale i v hledišti, slušnému člověku bylo až stydno.

„Za mě přitom šla kultura na stadionech i úroveň celé české ligy nahoru, bohužel derby nám to zase vyvrátilo,“ povzdechl si Petr Novák.

Padesátiletý trenér žáků Kroměříže zápasy nejvyšší soutěže navštěvuje pravidelně. Když má čas, jezdí s rodinou do Olomouce, do Zlína nebo i na Slovácko. Tentokrát se vydal až do Prahy. Těšil se na vyprodaný stadion, skvělý souboj, domů na Moravu se ale vracel hodně rozladěný.

„Pro mládež to byl velmi špatný příklad. Hrotit se to zbytečně začalo už před derby. Ukradené vlajky, vulgární nápisy na trikách, choreo. Za mě to bylo špatně,“ míní.

V hledišti se mezi Slávisty ale nebál. „Spíš mi vadí pochodu fanoušků Prahou. Kolik u toho je policistů, opatření, humbuku. Není to příjemné,“ říká.

Dvanáctiletý Adam Novák si třaskavé derby ve společnosti rodičů užil, byť slyšel všechny vulgární pokřiky a nadávky. „Atmosféra byla hodně dobrá, bylo to dost vypjaté. Strach jsem neměl. Třeba pyrotechnika se mi líbí,“ říká žák Hanácké Slavie.

Pražany viděl i ve středu v Kroměříži, kde se představili v rámci 3. kola MOL Cupu. Nechal si podepsat dres, vyfotil se se svými idoly. „To jsem si moc užil,“ přiznává.

SpSM-U 13 JIH, 9. kolo -

FC SLOVÁCKO – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 24:0 (12:0)

Branky: 25., 28., 47., 56., 57., 59., 66., 68., 74. a 78. Petr Shromáždil, 2., 9., 13., 15., 26. a 29. Kryštof Vacula, 8. a 65. Patrik Botek, 39. a 44. Lukáš Kaštánek, 16. Ondřej Vařecha, 23. Jakub Čupera, 41. David Jamný, 45. Jan Konvička. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 40.

Kluci ze Slovácka jsou na ligové souboje zvyklí. Když jdou na stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, strach prý nemají. „Samozřejmě nadávky slyším, ale až tak moc mi to nevadí,“ přiznává s úsměvem kapitán Slovácka U13 Lukáš Kaštánek.

„Vím, že by to být nemělo, ale rozhodně to neopakuji,“ přidává.

Mladík ze Sušic sledoval derby Slavie a Sparty v televizi. Utkání si ale moc neužil. „Zápas mě moc nebavil. Fotbalu tam bylo málo,“ říká.

Se svým nadaným svěřencem souhlasí i trenér mladších žáků Slovácka Jiří Perůtka. „Bylo těžké si z toho něco vzít. Pro děti to byl velice špatný příklad,“ prohlásil bývalý ligový záložník.

Souboj pražských S sledoval z pohledu trenéra, ne fanouška. „Chápu, že někdy se podlehne emocím a utkají je vyhecované, ale toto byl obrázek českého fotbalu. Z pohledu rozvoje a výchovy hráčů bych si z toho vůbec nic nebral,“ řekl natvrdo.

Perůtka navíc předtím sledoval londýnské derby Arsenal – Tottenham. Srovnávat se moc nedalo. „Myšlení hráčů bylo úplně jiné,“ zjistil.

Podle pětatřicetiletého mládežnického kouče českému fotbalu oproti Evropě ujíždí vlak. „Nechci být pesimista, ale z tohoto pohledu se mi to vůbec nelíbí,“ říká.

Problémy jsou však i v nižších soutěžích, kde Perůtka nastupuje v krajské I. A třídě skupiny B za Kunovice.

„Nastupuje mladší generace, které by to měla po nás převzít, ale mladším klukům chybí hlavně charakter,“ všímá si. „Nemají o fotbal až takový zájem. Musí se do všeho nutit. Nemají z toho zdaleka takovou radost jako jsme mívali my. Místo toho, aby něco ukázali na hřišti, první, co se řeší, jsou peníze,“ nechápe.

Mládež ještě tak zkažená není. „Děti mají fotbal rádi. Je radost s nimi pracovat,“ tvrdí.

Problémy jsou spíše s některými rodiči. Maminky a tatínkové mají občas tendenci komentovat či radit, někdy se chytnou s trenéry, jindy se soupeři.

„Měli bychom vychovávat nejen děti, ale i jejich rodiče,“ má jasno Perůtka.

„U nich by to mělo být především o fandění, zbytek by měli nechat na trenérech, kteří by měli mít jejich důvěru. Tím by se prostředí zlepšilo,“ je přesvědčený.

Někdejší ligový záložník se s problémovými rodiči nesetkává každý týden. „Nechci je házet do jednoho pytle, ale občas narazíme na šílence, kteří to narušují,“ přiznává s úsměvem.

Stejně to vidí i Novák z Kroměříže. „Společnost je tak agresivně nastavená,“ míní. „Při žákovských zápasech jsou problémy jedině s až příliš ambiciózními rodiči. Trenéři jsou rozumní, v klidu. Čím kvalitnější soupeř proti nám stojí, tím jsou rodiče vyspělejší,“ vypozoroval.

Diskuze u mládeže vyvolávají také divoké výsledky. Dvojciferný výsledek se rozdil i v sobotu dopoledne v Nedakonicích, kde domácí Slovácko deklasovalo Kroměříž 24:0.

„Vím, že každý zápas slouží k rozvoji hráče a má smysl, ale podobných utkání jako byl ten s Kroměříží zažíváme v sezoně hodně. Klukům by samozřejmě dalo víc, kdyby častěji hráli těžší zápasy,“ uvedl Perůtka.

Také podle Nováka by se žákovská soutěž měla reorganizovat. Mužstva by se měla rozdělit podle výkonnosti, ne podle toho, ve které části Moravy se nacházejí.

„Rozdíly mezi týmy jsou velké,“ přitakává kouč Hanácké Slavie. „V Čechách to vyřešili tak, že založili soutěž ligových týmů, které hrají pouze mezi sebou. My jsme sice schopní hrát se Zbrojovkou, Zlínem nebo Olomoucí, ale musíme být v plné sestavě. Když nám pár kluků vypadne, nemáme šanci,“ ví dobře.

Vychovávat by se měli hráči i rodiče, problémem jsou rozdíly mezi týmy„Žádné vulgarity, neustálé komentování ani radění. Nic takového. Při sobotním žákovském zápase v Nedakonicích, kde se utkaly naděje domácího Slovácka s Kroměříží byl naprostý klid. K poklidné atmosféře přispěli hlavně kluci na trávníku. Při konečném výsledku 24:0 vlastně nebylo co řešit. Ani rozhodčího, který nestačil zapisovat střelce branek, nebylo téměř potřeba. I když přehlédl evidentní ruku nebo neodpískal pokutový kop pro Hanáky, žádný z rodičů to neřešil.

Za zábradlím se spíše debatovalo o tom, zda podobné duely mají smysl a komu víc ubližují. Největším problémem totiž bylo právě skóre, jasná výhra Slovácka a rozložení sil na hřišti. Dominance Slovácka byla až nečekaně velká. Kroměříž přitom nemá špatnou mládež, podobný debakl letos schytala poprvé. Do Nedakonic ale přijela bez nejlepších hráčů, kteří jeli se starší kategorií. Z různých důvodů se omluvili i další mladíci, celkem hostům scházelo šest kluků. I s nimi by to Kroměříž měla složité, ale rozhodně by krajskému rivalovi kladla daleko větší odpor. Takto se sobotní duel odehrál z povinnosti a bavil jen mladíky ze Slovácka, kteří ve druhém poločase slavili branky různými způsoby, což se soupeři příliš nelíbilo, ale nakonec to skousl. Kompetentní lidé na svazu by se opravdu měli zamyslet, zda má současná podoba soutěže SpSM v kategorii U13 a U12 vůbec smysl. Reorganizace by jistě prospěla. A stejně jako v Čechách by zřejmě bylo lepší, kdyby mládežnická družstva ligových týmů hrála jenom proti sobě. V okrese ani v kraji téměř žádnou konkurenci nemají, což je logické, když jsou složené z těch nejlepších talentů v daném regionu. Vždyť přípravné duely s týmy ze Slovenska, Rakouska či Polska dají mladíkům ze Slovácka, Olomouce, Baníku či Brna daleko víc než povinné souboje s Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou, Svratkou Brno či Bedřichovem."



Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku