„Kuba je šikovný hráč, střední záložník. Nebojí se hrát. Umí přihrát, přejít jeden na jednoho. Musí se ale otrkat, obouchat. Však jste viděli ten zákrok na něj,“ říká staroměstský kouč.

Šikovný dorostenec po drsném faulu v klidu vstal, otřepal se. Klidně by hrál dál, na pokyn střídačky ale musel ze hry. „Strach z podobných věcí nemám. Já to přežiji,“ říká s úsměvem.

Obdržálek si první zápas mezi dospělými v krajské I. B třídě docela užil. I když schytal pár kopanců a ran a jeho tým venku s posledním mančaftem jen remizoval 1:1, byl hodně u míče, i na nerovném povrchu ukázal své přednosti.

„Bylo to celkem v pohodě, akorát jsem se málo dostával do hry, jinak to byl spíš důrazný fotbal,“ uvedl.

Souboje mu nevadí, na fauly je zvyklý z dorostu, kde většinou nastupuje proti starším klukům ročníku 2003. „Takže to je taky velice důrazné, ale s chlapi je to horší. Ale zase to není žádný velký rozdíl, skok,“ míní. „U chlapů je akorát více taktiky, kdežto v dorostu více běháme, napadáme,“ srovnává.

Podívejte se: poslední Uherský Ostroh obral Staré Město, oba týmy nedaly tutovky

Úkoly od trenérů má ale stejné. Obdržálek je klasická desítka. Špílmachr, rozehrávač. Vizáží, pohybem připomíná odchovance Slovácka, současného záložníka pražských Bohemians Michala Berana.

Na hřišti taky nevyčnívá výškou, ale spíš technikou, přehledem, kreativitou. „Já to spíš vymýšlím. Gól sice taky dát umím, občas mi to tam padne. Naposledy jsme se dvakrát trefil za okresní výběr, ale jinak spíš nahrávám,“ líčí.

V sezoně nastupuje hlavně za starší dorost Jiskry, v mužích je až od zimy.

Rodák ze Starého Města v minulosti nosil i dres Slovácka, kvůli neshodám s vedením klubu ohledně individuálních tréninků ale ve vyhlášené mládežnické akademii dobrovolně skončil a vrátil se na Širůch.

„Připravoval jsem se pod trenérem Ondrou s Liborem Holíkem, Tomášem Zajícem a dalšími kluky. Ve Slovácku ale požadovali, abych chodil na skupinové tréninky, takže jsem se rozhodl odejít, abych mohl pokračovat v individuálech,“ vysvětluje.

Ve středu a v neděli se dál připravuje sám, jen sestava se obměnila. Šikovný mladík má jasný cíl, chce se fotbalem živit. Láká jej Rakousko či Německo. „To by mi stačilo,“ usmívá se.

Návrat do Slovácka úplně nevylučuje, ale raději by bral nějaký jiný ligový klub. Na Městský stadion Miroslava Valenty se vracet nechce.

Do budoucnosti se ale moc nedívá, žije přítomností. Dorost Starého Města táhne k vítězství v soutěži, mužům pomáhá k co nejlepším výsledkům a na dálku pozoruje svůj velký vzor, hvězdného Argentince Messiho. „Ale co přestoupil do PSG, tak už se mu moc nedaří,“ všímá si.