Po kom zdědil střelecké kopačky? „To nevím. Taťka toho moc neodehrál. Děda (Josef Píška – pozn. red.) už více a z doslechu vím, že byl dobrým fotbalistou, ale na góly moc nebyl,“ říká v rozhovoru na klubovém webu.

„Spíše mám trochu talentu a také jsem na všech trénincích, což není nikdy na škodu. Na naši umělku si chodím zakopat i ve volném čase,“ upozorňuje.

Góly chce střílet i nadále. Před sebou má vekou výzvu. Jednou by rád dosáhl na metu tisíce branek, což však nebude vůbec jednoduché. „To bych byl moc rád, ale nikdo neví co bude zítra. Ve vyšších kategoriích už se góly navíc nestřílí tak snadno, ale ještě mě snad pár sezón čeká a zkusit to chci,“ říká odhodlaně.

Poslední gól zaznamenal před týdnem v Šumicích, kde mírnil porážku Nivnice.

„Za první gól mezi muži jsem moc rád, zvláště když ho viděli rodiče i babička, od nichž mám velkou podporu. Velký podíl na něm má i brácha Radim, který celou akci vymyslel. Škoda je, že nepřišel dřív a neztížil domácím situaci, ale i tak se počítá,“ má jasno.

Do derby vstoupil za rozhodnutého stavu, s výsledkem už moc nešlo dělat, i tak se chtěl předvést, pomoct týmu. „Na hřišti mi byl oporou brácha Radim, se kterým jsem si párkrát vyměnil balon a hned se mně s jeho pomocí hrálo líp. Ze hry mě ale nevyčleňovali ani ostatní spoluhráči,“ těší dorostence, který se do mužů úplně nehrne. Když bude potřeba, prvního týmu rád vypomůže.

„V sobotu nám odstartovala soutěž dorostu, takže chci být platný hlavně tam. Ale když se trenér mužů ozve a vytáhne si mě nahoru, tak se vynasnažím pomoci,“ slibuje.