Návrat domů jim vyšel. Fotbalisté Ořechova si zpříjemnili oslavy výročí osmdesáti let od založení klubu, nový trávník i tribunu pokřtili výhrou v derby nad sousedními Polešovicemi.

I když doma před téměř pěti stovkami diváků od 22. minuty prohrávali, výsledek ve druhém poločase hlavně díky střídajícím hráčům otočili a výhrou 4:2 nad rivalem potvrdili povedený vstup do sezony.

„Pro nás je hlavní, že jsme dali branky a první zápas na novém hřišti zvládli vítězně. Nikdo už nebude řešit, že výkon nebyl dobrý a třeba se na to nedalo dívat,“ prohlásil kouč Sokola Jiří Kowalík.

I. B třída sk. C, 2. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV – 1. FC POLEŠOVICE 4:2 (1:1)

Branky: 27. Marek Novosad, 67. David Hynčica, 75. Roman Trlida, 77. Ondřej Dvouletý - 22. a 86. Ondřej Crla. Rozhodčí: Němec. Diváci: 452.

Jeho týmu nepředvedl takové galapředstavení jako před týdnem v Záhlinicích, což se ale ani nečekalo. I když domácí mají zkušený tým, řada hráčů zažila podobný duel poprvé.

Slavnostní duel provázely věci, které nejsou v jiných mistrovských duelech běžné. Přece jenom pan farář nekřtí trávník každý rok, ani před každým zápasem nevyhrává dechovka či se po ploše nepromenádují mažoretky.

„Zápas byl dlouho takový ospalý,“ souhlasí Kowalík.

„Nevím, jestli za to mohlo horko nebo ten začátek. Po rozcvičce se čtyřicet minut kvůli slavnostnímu začátku stálo. Některým klukům trvalo, než se do toho dostali, ale i takové věci k těmto duelům patří,“ nedělal z toho vědu bývalý ligový kanonýr.

Hostům dvě branky hostujícího záložníka Ondřeje Crly, který ještě trefil z dálky břevno, k úspěchu nestačily.

„Zklamání je velké. Porážka mě mrzí,“ povzdechl si hostující trenér Josef Křiva.

„Bylo vidět, že mladí kluci ještě nedozráli. V sestavě jich bylo pět pod dvacet let. Navíc přístup některých nebyl příliš dobrý. Měšťánek s Fickem patřili v minulém zápase s Topolnou k našim nejlepším hráčům, v derby byli skoro nejhorší,“ přidal zklamaně zkušený kouč.

Ořechov po změně stran třikrát skóroval během osmi minut, nakonec si vychutnával triumf nad rivalem.

„V zápase jsme si pomohli střídajícími hráči. Na lavičce bylo pět kvalitních hráčů a to nám ještě chyběl Šumulikoski a syn Kuba. Je výhoda v tomto počasí mít takto široký kádr. Plánovali jsme, že hru ve druhé půli oživíme, což se i stalo. Střelecky se prosadili Hynčica i Dvouletý. Pochvalu ale zaslouží všichni kluci,“ prohlásil Kowalík.

Hosté ale byli na souboj s rivalem dobře nachystaní, více než hodinu drželi s favoritem krok.

„V prvním poločase jsme hráli výborně,“ souhlasí Křiva.

Stoper Ořechova Stanislav Malůš po derby s Polešovicemi | Video: Libor Kopl

První šanci měl ale Ořechov. Za hostující obranou se zjevil mladík Jakubíček, ve výhodné pozici pálil ale mimo. Polešovice odpověděly možností Vaculíka, který místo přihrávky pod sebe střílel do připraveného gólmana Kuchaře.

Stejný hráč pak o chvíli později zvolil správné řešení a Crla střelou pod břevno otevřel skóre.

„Sice jsme šli do vedení, ale nechali jsme si dát po standardce hloupý gól,“ štvalo Křivu. Prvním hráčem Sokola, který skóroval na novém hřišti, byl záložník Novosad. Posila z Kunovic se se štěstím prosadila po rohu Červinky.

Pak se dlouho nic nedělo. Natěšení diváci se více než hrou kochali okolím, ve velkém vedru se občerstvovali.

„Utkání bylo dlouho vyrovnané Ořechov neměl nějakou převahu. Škoda, že jsme za stavu 1:1 nedali nějaký gól, mohl se zápas vyvíjet jinak,“ míní Křiva.

Fotbalisté Ořechov zdolali Polešovice 4:2 | Video: Libor Kopl

Naději hostů na bodový zisk sebrali domácí žolíci z lavičky. V 67. minutě Červinka vysunul nákopem za polešovickou obranu Hynčicu a ten zboku překonal brankáře Pavelu. „Druhý gól nás zlomil,“ míní Křiva.

Pak sice Crla zatřásl břevnem, ale následně mladík Gabriel nepřesným odkopem poslal míč přesně na hlavu Trlidy a bylo to 3:1.

„Byla to dětinská chyba,“ poznamenal Křiva. „Místo toho, aby to nechal na roh nebo to uklidil někam pryč, kopl míč zpátky před bránu,“ nechápal.

Záložník Ořechova Marek Novosad po utkání s Polešovicemi | Video: Libor Kopl

Vzápětí se zase zlobil na Uherka, který vpředu ztratil lehce míč a střídající Dvouletý protivníka definitivně dorazil.

Hosté v závěru stačili porážku pompézní ranou Crly do šibenice akorát zmírnit. Bez Kaspřáka a Hasoně už Polešovice neměly nárok.

Ořechovští tak výhrou v derby 4:1 potvrdily skvělý vstup do sezony, předcházející triumf v Záhlinicích.

Po dvou kolech mají šest bodů, skóre 11:2.

Soupeř naopak nenavázal na úvodní triumf s Topolnou, poprvé v sezoně inkasoval i prohrál.

Slavnostní přestřižení pásky v Ořechově | Video: Libor Kopl

Slavnostní otevření nového hřiště v Ořechově | Video: Libor Kopl