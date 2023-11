Dlouholetý mládežnický trenér převzal první mužstvo Jiskry po rezignaci kamaráda Petra Sonntaga ve třetím kole, kdy byl tým bez bodu poslední.

I. A třída sk. B, dohrávka 1. kola - TJ ŠUMICE - JISKRA STARÉ MĚSTO 0:5 (0:3)

Branky: 47. a 87. Martin Petek, 25. Samuel Straka, 26. David Tureček, 41. Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Filgas - Měšťánek, Filák. Diváci: 140.

Jiskra se ale postupně procitla. Zjistila, že ve vyšší soutěži se musí hrát jinak a začala protivníky trápit, brát jim body.

Povedené období vygradovalo o víkendu, kdy Staré Město přehrálo Šumice 5:0.

„Na to, že nám chybělo šest hráčů základní sestavy a museli jsme povolat sedm dorostenců, tak je výsledek krásný," lebedí si Abrhám.

„I na tomto zápase je jasně vidět, že koncepce, kterou máme nastavenou, funguje. Teď bude důležité v zimní pauze pořádně potrénovat a dát se zdravotně do kupy," prohlásil.

Hosté, kterým scházeli Martinec, Otáhal, Smělík, Hastík, Horák nebo Lahodný, rozhodli sobotní duel třemi brankami v první půli.

První dva góly obstarali dorostenci. Skóre ve 25. minutě otevřel Straka, vzápětí se trefil Tureček. Na 3:0 ještě před přestávkou upravil Brázdil.

„Laďu musím pochválit, protože měl horečky, hrál pod prášky. Klobouk dolů před tím, že nastoupil," oceňuje Abrhám.

Hned po změně stran se prosadil Petek, který chvíli před koncem pečetil sladký staroměstský triumf.

„Nám utkání opravdu sedlo. Kluci hráli fantasticky, sáhli si až na dno. Soupeř až tolik vyložených šancí neměl, vybavuji si jenom dvě střely na bránu. Ale zadarmo nám to nedal. Šumice byly houževnatý protivník. Nemyslím si, že by měly být na spodku tabulky," říká Abrhám.

Ten stejně jako domácí kouč Martin Zicha vyzdvihl i práci trávníkáře. Hřiště totiž bylo i přes vydatný páteční déšť ve výborném stavu.

„Bylo krásné. Dalo se na něm hrát, kombinovat," pochvaloval si Abrhám.

Stejně po utkání mluvil i Zicha. „Na toto období byl nádherný," přikyvuje.

S výkonem mužstva už tolik spokojený nebyl, byť svěřence ani po závěrečném výprasku nijak neplísnil. „Až do prvního inkasovaného gólu byla naše hra celkem dobrá, pak se to bohužel celé zhroutilo," povzdechl si šumický kouč.

„Hosté byli důraznější, bojovnější, chtěli rozhodně víc vyhrát než my. Vyhrávali osobní souboje, sbírali druhé míče a zaslouženě vyhráli. Nevím, jestli výsledek 5:0 odpovídá, protože nějaké šance jsme také měli, ale celkově jsme v zápase byli horším týmem," uznává sportovně. V Šumicích po skončení první poloviny sezony zavládlo velké zklamání. Žampach a spol. jsou předposlední a na jaře je zřejmě čeká velký boj o udržení v soutěži.

„Začátek sezony nebyl až tak špatný. Herně i výsledkově nám to celkem vycházelo. Po třetím nebo čtvrtém kole se to ale zlomilo. Pak jsme sice porazili Zborovice a uspěli na Mladcové, ale po euforii přišlo vystřízlivění a my se vrátili zpátky na zem. Vrcholem všeho byla prohra v Koryčanech. Nejde mi ani tak o výsledek, jako spíš o to, jak se k tomu důležitému utkání kluci postavili," dodává zklamaně Zicha.