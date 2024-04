„My jsme spokojení. Jde o zasloužené vítězství. Výsledek je sice přesvědčivý, ale úplně snadné to nebylo. Jsem moc rád, že jsme odčinili debakl ze Starého Města. Snad jsme se chytili a výhra nám pomůže do dalších zápasů. Na to, že to bylo derby, tak to bylo celkem poklidné,“ uvedl trenér Šumic Pavel Dvořák.