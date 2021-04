Při srazech obývali stejný pokoj, také na internátu bydleli spolu. „Takže se známe celkem dobře,“ usmívá se současný šéftrenér přípravek prvoligového Slovácka.

Zatímco dříve byli nerozluční parťáci, jejich životy se časem rozešli. I když vsi občas napíší, kontakt už není tak pravidelný jako před lety.

„Vím, že Ondra je hodně vytížený, má toho dost. Když se ale někdy potkáme v Uherském Hradišti nebo někde na fotbale, vždycky pokecáme. Je s ním sranda,“ říká Šturma.

Nyní více komunikuje s Kúdelův bratrem Markem, jenž v Pitíně a v Uherském Brodu pomáhá s mládeží. „Řešíme spolu různé turnaje,“ vysvětluje.

Incident, který se odehrál před čtyřmi týdny v Glasgow, ale společně neřešili. Šturmu však výše trestu pro českého reprezentanta překvapila.

„Deset zápasů je strašně moc,“ myslí si. „Kvůli Ondrovi je mi to líto. Má skvělou sezonu, chytil lauf. A nyní kvůli jednomu zápasu přijde o EURO, je to hrozné,“ nechápe.

Že by byl bývalý spoluhráč rasista, odmítá. „K Ondrovi mě to vůbec nesedí,“ říká. Celá kauza přijde šéftrenérovi mládeže Slovácka úplně nafouknutá. „Je smutné, když obviní a potrestají člověka za něco, na co nejsou žádné důkazy ani svědci,“ má jasno.

„Je jasné, že Camarovi něco řekl, ale pusu si zakrýval už dřív. Dělá to běžně v lize, prostě furt. Přitom dostane větší trest než borec, co ho pak napadne v útrobách stadionu, když předtím zakryjí kamery. Za mě je to úplně obráceně,“ dodává Šturma.