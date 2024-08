V pikantním trenérském souboji, kdy se proti sobě na Širůchu postavili bratři Chramcovovi, byl šťastnější kouč domácího Starého Města Bronislav, který měl v týdnu narozeniny, a tak sourozence pozval po třaskavé bitvě na oslavu.

„Zápas tak měl ještě dohru. Pořádně jsme ho rozebrali, ale už tam nebylo tolik emocí jako na hřišti,“ tvrdí s úsměvem kouč poražených Kunovic Jiří Chramcov.

Oba trenéři souboj až tolik neprožívali, emoce se snažili spíše tlumit. „Spíše to prožívali lidé kolem mě, rodiče. Kolem utkání se udělalo zbytečný humbuk. Až jsem se bál, aby se to nějak nezvrtlo,“ přiznává kouč Jiskry.

Utkání bylo opravdu hodně specifické a emotivní. „Spousta kluků se zná, navíc přišla spousta lidí. Daleko víc než v sobotu na áčko. Hrálo se ve výborné kulise,“ říká Jiří Chramcov.

„Nasazení všech bylo opravdu enormní,“ souhlasí Bronislav Chramcov. „Kluci nejsou na podobné návštěvy zvyklí. Byli pod větším tlakem než obvykle. Vydali se ale ze všech sil. Spousta z nich toho měla po utkání plné kecky,“ všiml si.

Duel se hrál i přes obrovské vedro ve vysokém tempu. Kunovice se po postupu do divize chtěly okresnímu rivalovi vyrovnat, daly do toho vše. „Utkání bylo na tuto soutěž velice bojovné. Neslo známky mužského fotbalu. Soupeř nás překvapil bojovnou hrou. V soubojích byl důraznější, my jsme v nich trochu propadali, ale zase jsme byli fotbalovější a měli víc vyložených šancí,“ tvrdí kouč Jiskry.

Hosté do utkání vstoupili lépe a z penalty, kterou proměnil Vaněček, šli do vedení.

Staré Město skóre srovnalo po špatném obranném zákroku stopera Beníčka. Prosadil se kanonýr Zelený.

Oba týmy v první půli několikrát zahrozily, skóre se ale nezměnilo.

Kunovice sice byly v úvodu druhé půle aktivnější, přesto šel do vedení soupeř, když se prosadil důrazný Pavel Sonntag. Vzápětí se ale radovali hosté. Po centru Vaněčka hlavou skóroval Svoboda.

Zbytek utkání byl napínavý, strhující. V 79. minutě udeřil střídající Poulík a domácí vedli 3:2.

Klid ale neměli. Kunovice v nastaveném čase výsledek srovnaly. Po nákopu z poloviny hřiště napálil míč do sítě Vagdal.

Hostující radost ale utnul rozhodčí Zelený, který na pokyn asistenta Vlka branku odvolal. Důvodem bylo ofsajdové postavení jednoho z hráčů Kunovic, který bránil brankáři Machalovi ve výhledu.

„Viděl jsem to i na videu a bylo to správně posouzeno. Ofsajd byl evidentní, hostující hráč opravdu stál před naším gólmanem,“ říká Bronislav Chramcov.

Hostům se verdikt kousal hůře.

„Za mě to bylo trochu necitlivé rozhodnutí, protože přišlo až po tom, co jsme se všichni radovali, ale nedá se nic dělat. Fotbal i takto kruté momenty přináší,“ ví dobře Jiří Chramcov, mimochodem bývalý sudí.

Svěřence i přes těsnou prohru chválil. „Kluci hráli fakt výborně. Staré Město jsme zaskočili, bohužel jsme mu výhru darovali vlastními chybami. Na všechny góly jsme domácím nahráli, což je škoda. Pokud ale takto budeme hrát každý zápas, v divizi se neztratíme,“ věří trenér Kunovic.

Také kouč Jiskry byl s letošní premiérou spokojený. „Jenom mi vadí, že jsme spálili několik vyložených šancí. Celkem jsme jich měli víc. Třikrát jsme šli sami na brankáře, soupeř taky jednou. Závěr mohl být klidnější,“ ví Bronislav Chramcov.

Triumf nad rivalem si ale užíval. „Výhra v derby má jinou příchuť,“ vnímá.

Duel si ale užili i poražení, byť byli kousek od remízy a nakonec dlouho rozdýchávali zklamání.

„Utkání bylo výborné, nadstandardní, férové. Kluci si nic nedarovali a porážka je ještě posílí,“ nepochybuje kunovický kouč.

Hosté uspěli alespoň v souboji mladších dorostenců, nováček zvítězil na Širůchu 5:2.