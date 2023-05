Po deseti dnech bylo na Zelničkách znovu veselo. Do rána se zpívalo, slavilo. Fotbalisté Strání završili úžasný rok postupem do divize. Svěřenci trenéra Vladimíra Stančíka po Poháru hejtmana Zlínského kraje v předstihu ovládli také krajský přebor, svůj očekávaný triumf stvrdili tři kola před koncem.

Fotbalisté Strání v předstihu ovládli krajský přebor Zlínska a slaví double. | Foto: FC Strání

Strání v sobotu doma zničilo Morkovice 5:0 a získalo vytoužený double. Na tuhle sezonu se v obci na hranicích se Slovenskem jenom tak nezapomene.

„Tak, jak před rokem byla kabina plná slz a zklamání ze sestupu z divize, nyní jsme to kormidlem celé otočili o 180 stupňů, celá šatna explodovala. Všichni si to náramně užíváme a věříme, že jsme do dalších let našli toho správného vítězného ducha,“ prohlásil brankář a jeden z hlavních mužů oddílu Antonín Popelka.

Fotbalisté Strání si triumf v krajském přeboru náležitě vychutnávali, byť oslavy nebyly tak spontánní a emotivní jako po vítězství v poháru nad Slušovicemi.

„Ve Zlíně jsme si to užili víc,“ souhlasí Popelka.

Krajský přebor, 24. kolo -

FC STRÁNÍ – FC MORKOVICE 5:0 (3:0)

Branky: 17. a 70. Luboš Miklovič, 6. Robin Holík, 9. Marek Oplt vlastní, 75. Petr Horňák. Rozhodčí: Kotačka - Schnürmacher, Zpěvák. Diváci: 260.

Zatímco dlouholetá opora v minulosti zažila spanilou jízdu z okresního přeboru až do divize, někteří mladší hráči jako Dominik Jahoda či Adam Řihák si postup vychutnávali vůbec poprvé. „Na některých klucích bylo vidět, jak jsou kreativní, jak moc si to užívají,“ usmívá se.

„Třeba Lubo Miklovič, který má devětadvacet, říkal, že před tím vyhrál jenom Štefanský turnaj a nyní má duble. Právě tyto příběhy a momenty nás spojují, přináší krásné zážitky,“ pokračuje.

Také ve Strání zjistili, že každá z oslav je jedinečná, specifická. „Obzvlášť v poháru je to buď anebo. Máte jenom jednu možnost. V mistrovské soutěži jsme věděli, že i když se nám to s Morkovicemi nepovede, máme ještě další tři mečboly,“ připomíná.

Favorit ale nic neprotahoval, soupeře z Kroměřížska smetl pěti brankami, vyhrál jasně 5:0.

„K soupeři jsme měli respekt, na jaře hraje fakt dobře. My ale na konci sezony umíme zabrat, dát branky. Povedlo se nám to už s Osvětimany a teď jsme to znovu zopakovali v Morkovicemi. Pomohl nám výborný nástup, utkání jsme rozhodli hned dna začátku,“ říká Popelka.

Hotovo za čtvrt hodiny. Postupující Staré Město přehrálo Ostrožskou Novou Ves

Skóre otevřel Holík, vzápětí si dal hostující Oplt vlastní gól a v 17. minutě po trefě Mikloviče domácí vedli už rozdílem tři body.

Zbytek zápasu se dohrál v pohodové slavnostní atmosféře. Všichni věděli, že postup už Strání nikdo nevezme.

Domácí hráči se po vítězném utkání společně s trenérem Stančíkem a dalšími členy realizačního týmu a žáky navlékli do černých klubových barev. Na trikách nad klubovým znakem velkými písmeny žlutě svítilo slovo DOUBLE.

„V tomto jsem konzervativní. Čekali jsme, jak dopadne středeční dohrávka Kvasic v Morkovicích. Tím, že hosté prohráli, rozjeli jsme akci na výrobu triček. Pomohla nám jedna tiskárna ze Slovenska, za dva bylo hotovo,“ líčí klubová legenda.

Hlavní oslavy vypuknou na Zelničkách v sobotu 10. června při zápase s Kvasicemi, kdy dorazí zástupce svazu předat pohár pro vítěze soutěže. „Chystáme pro fanoušky velkou párty. Zase bude šampaňské, doutníky,“ říká s úsměvem Popelka.

Vedení klubu se rozloučí s hrajícím asistentem Romanem Častulínem. Zkušený slovenský fotbalista pomohl Strání k návratu do divize, po roce na Zelničkách končí.

Postup je jen formalita. Hluk vyřídil Nedachlebice, řádil uzdravený Martiš

„Už se mu nechce tolik trénovat, bude hrát na Slovensku nižší soutěž. Je to slovenský fotbalový Jágr, bude hrát až do padesáti,“ tuší Popelka.

Změn ale bude v létě víc. Vedení Strání chce posílit mančaft i realizační tým. „Víme, kam se vracíme a nemůžeme si dovolit nic podcenit. Zase budeme chtít hrát o horní příčky tabulky,“ říká.

„Minule jsme vsadili hlavně na mladé kluky, což nám nevyšlo, teď budeme silnější. Ani v divizi se nechceme plácat na spodku tabulky. Víme, že lidé chtějí vidět fotbal, kde padají góly, hra nějak vypadá a hlavně doma se vyhrává. Tohle se jim budeme snažit v nadcházející sezoně splnit,“ slibuje Popelka.