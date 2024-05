O dva dny dříve odehrají fotbalisté Strání domácí zápas se Slavičínem. Utkání 28. kola divize E bylo po dohodě obou klubů přeloženo z neděle na pátek. Výkop je v 17.30. Oslavy si celek z Uherskohradišťska nechává až na závěrečný duel s Baťovem.

Fotbalisté Strání vyzvou Slavičín už v pátek od 17.30. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Byl to nápad soupeře, který nás požádal o změnu termínu a my mu rádi vyhověli. Za nás je to dobrý nápad, kluci si alespoň užijí volný víkend,“ říká šéf postupujícího FC Strání Antonín Popelka.

Na Zelničkách ještě pořádně nedozněly víkendové oslavy z postupu do třetí ligy a tým vedený trenérem Vladimírem Bekerem už se pomalu chystá na další šichtu. I když příprava na souboj se Slavičínem nebude tak pečlivá a intenzivní jako na předcházející utkání, vítěz divize E souboj s krajským rivalem rozhodně nevypustí.

„Na kluky budu přísný. I když je rozhodnuto, chceme ve zbývajících třech zápasech získat co nejvíce bodů,“ říká Popelka.

Fotbalisté Strání navíc mají Slavičínu co vracet. Před dvěma lety totiž doma s TVD prohráli 0:1 a přišli o poslední šanci udržet se ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Holík zapíjel postup šampaňským, při zápase Slovácka B trpěl. Bude hrát MSFL?

Po dvou letech divizi znovu opouštějí, míří však do třetí ligy!

„Je neskutečné, co jsme za poslední dva roky dokázali, kam až jsme za tu krátkou dobu ušli,“ těší Popelku.

Slavičín se v posledních kolech trápí, zejména v koncovce. Je víceméně bezzubý. V posledních pěti kolech získal jenom šest bodů, naposledy doma s Holešovem 0:3 a stejným výsledkem na podzim podlehl i Strání.

„Našimi dětinskými chybami jsme věnovali soupeři vítězství. Ukázalo se, že nejsme ve formě, hodně se na branky nadřeme,“ litoval po utkání Matěj Kořének, který při absenci trenéra Petra Slončíka vedl Valachy coby hlavní kouč.

Strání v euforii! V předstihu ovládlo divizi, tým dorazil na Zelničky po půlnoci

Fotbalisté Strání se poprvé po sobotním triumfu v Nových Sadech a dlouhých oslavách sejdou ve středu odpoledne, kdy je na programu regenerační trénink.

V pátek půjdou do toho znovu naplno.

Pohár pro vítěze divize E obdrží až při závěrečném letošním utkání s Baťovem. Utkání se odehraje v pátek 14. června. Právě na tento termín vedení klubu plánuje velkolepé oslavy spojené s historickým postupem do MSFL.