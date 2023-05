Dali razantní odpověď na jedinou porážku v sezoně, skvěle se naladili na středeční finále krajského poháru ve Zlíně na Letné proti Slušovicím. Fotbalisté Strání se po drobném zaškobrtnutí ve Štítné nad Vláří rychle hodili zpátky do pohody, Osvětimany v sobotním zápase 22. kola krajského přeboru deklasovali 7:1 a přiblížili se vytouženému návratu do divize.

Fotbalisté Strání porazili Osvětimany 7:0 | Video: Libor Kopl

Double je blízko!

„Je vidět, že soutěží proplouvají, postoupí zaslouženě. My jim jenom můžeme předem pogratulovat a jít zase dál,“ uvedl trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Hattrickem se na demolici okresního rivala podílel Filip Hruboš, útočník Luboš Miklovič se zase při kanonádě trefil dvakrát a vyšvihl se do čela tabulky střelců.

Krajský přebor, 22. kolo -

FC STRÁNÍ – TJ OSVĚTIMANY 7:1 (4:0)

Branky: 3., 83. a 87. Filip Hruboš, 44. a 70. Luboš Miklovič, 1. Robin Holík, 40. Erik Pecha - 65. Patrik Furmánek z penalty. Rozhodčí: Hanák - Rybka, Zicháček. Diváci: 250.

„Proti Osvětimanům jsme měli to, co nám chybělo ve Štítné, a to bylo srdíčko. Ukázali jsme charakter, od první minuty bojovali, za což patří velký dík celému mužstvu,“ prohlásil trenér FC Strání Vladimír Stančík.

Slovenský kouč sobotní triumf věnoval manželce, která o víkendu slavila jubilejní padesáté narozeniny. A vlastně kvůli ní se na Zelničkách hrálo již dopoledne. „Snad ji výsledek potěší,“ usmíval se spokojený Stančík.

Zatímco fotbalisté Strání si duel s Osvětimany náramně užili a výtečně pobavili sebe i fanoušky, hosté na podobné dardy nejsou zvyklí. Největší debakl hostů za poslední roky mírnil ve druhém poločase Patrik Furmánek, jenž za stavu 4:0 proměnil pokutový kop.

„Projevila se kvalita soupeře, která je na tuto soutěž velká,“ míní Němčický.

„Měli jsme špatný nástup, brzy prohrávali o dvě branky a do utkání už se nedostali. Strání na trávníku dominovalo, do přestávky po našich dalších chybách přidalo další góly a druhá půle už se jenom dohrávala. Domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal sportovně známý kouč.

Hosté v souboji rivalů z Uherskohradišťska opravdu doplatili na mizerný vstup do utkání, ve 3. minutě prohrávali 0:2. Nejprve se prosadil Holík, druhou ránu zasadil soupeři Hruboš, jenž se trefil parádně z dálky.

„Měli jsme dobrý nástup a náš výkon korunovali dalšími brankami. Když ve 3. minutě vedete 2:0, hraje se úplně jinak,“ připomíná Stančík.

Fotbalista Strání Filip Hruboš po zápase s Osvětimany

Zdroj: Libor Kopl

Jeho tým ale nepolevoval, dál útočil. Protivníka mačkal. „Mužstvo mělo po celý zápas obrovský entuziasmus, obrovskou chuť, což bylo vidět. Z toho se zrodil takový výsledek,“ má jasno kouč Strání.

Na 3:0 zvyšoval Pecha, který se prosadil po centru Holíka. Čtvrtý úder zasadil soupeři Miklovič. Slovenský kanonýr zužitkoval nepřímý kop po malé domů, když zblízka propálil brankáře Chvojku i hradbu těl před sebou.

Strání mělo i další šance, zahozené tutovky ale tentokrát žádný z diváků neřešil.

Osvětimany příliš nebezpečné nebyly. Čestný úspěch zaznamenaly v 65. minutě z penalty. Na trefu Furmánka už ale nikdo ze spoluhráčů nenavázal, hosté se dál hlavně bránili.

Dýmovnice i přestřelka. Ořechov padl s Vlčnovem, rozhodl mladík s brýlemi

Lídr krajského přeboru se po inkasované brance rychle probral a hostům na cestu nasypal další tři branky. Nejprve se z trestného kopu prosadil Miklovič, který zaznamenal už devatenáct branek a přeskočil i Kvasnicu ze Slušovic.

Závěr ale patřil jinému domácímu bombarďákovi. Filip Hruboš se nejprve v 83. minutě blýskl další nádhernou dalekonosnou ranou, aby vzápětí umístěnou střelou k tyči zkompletoval svůj hattrick a završil exhibici Strání.

„Chlapci výhru možná oslaví, ale my zápas hodíme rychle za hlavu a připravíme se na finále poháru,“ zůstává v klidu Stančík.

Jeho tým v boji o cennou trofej na stadionu ligového Zlína vyzve Slušovice. Vedení klubu i obce organizuje výjezd fanoušků, zaplněny jsou už tři autobusy. „Pro všechny tady je to velký svátek. Chceme pohár vyhrát,“ říká Stančík.

Menší komplikace je rozrůstající se marodka. Strání v sobotu chyběl nejen Jahoda, ale i kapitán Silnica či amatérský reprezentant Horňák.