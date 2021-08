„Pocity jsou samozřejmě příjemné. Dal jsem čtyři góly, vyhráli jsme, což se nestává každý den,“ říká s úsměvem opora Nivnice.

Straňák rivala, který vedl jeho bývalý kouč Zdeněk Šebesta, vůbec nešetřil. V prvním poločase se trefil dvakrát, další dva údery zasadil odevzdanému protivníkovi po změně stran. Hattricku dosáhl v 67. minutě, pak naložil soupeři na cestu poslední ránu. Hostů mu ale líto nebylo.

„Ono je asi jedno, proti komu se hraje. Samozřejmě v Újezdci mám taky známé, takže branky potěší, ale nijak jsme se nehecovali. Bylo to v klidu,“ uvedl.

Za svůj mimořádný střelecký čin musí do kabiny přinést do kabiny kořalku. Výhru 4:0 už fotbalisté Nivnice stihli zapít v neděli večer po zápase. „Chvilku jsme poseděli a utkání rozebrali, ale nic velkého,“ usmívá se hrdina šlágru krajské I.A třídy skupiny B.

Z jindy třaskavého derby se tentokrát stala selanka. Oslabení hosté příliš nevzdorovali. Nivnice měla od začátku navrch, svoji pohodu demonstrovala čtyřmi Straňákovými zásahy. Domácí klidně mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, další šance ale zahodili.

„Újezdec mě hodně zklamal. Dříve mívalo derby větší náboj. Fakt jsem nečekal, že to bude tak jednoduché,“ říká.

„Hrál jsem proti němu už několikrát, třeba i v dresu Strání, ale opravdu mi přišli takoví odevzdaní. Hlavně v obraně byli slabí, byť to zní možná krutě. Výsledek každopádně odpovídá dění na trávníku. Mohli jsme dát i víc branek,“ přidává.

Nivnice má za sebou už třetí derby. Domácí duel zvládla, v Šumicích ale neuspěla. I tak panuje v klubu se vstupem do sezony spokojenost. Šest bodů je na začátek velmi slušný počin.

„Pro nás je hlavně důležité, abychom vyhrávali doma. Když něco přivezeme i z venku, bude to něco navíc,“ ví dobře.

Vedení Nivnice letos postupové ambice nemá. V klubu vědí, že favority jsou jiné mančafty. Přes Hluk, Osvětimany či Bojkovice se budou těžko dostávat. Někteří hráči by se ale ve vyšší soutěži neztratili. Třeba právě Straňákovi by to v kraji či divizi, kterou si zahrál už ve Strání, slušelo víc.

„Samozřejmě mě to pořád láká, ale nikde se vnucovat nebudu,“ říká. „Dříve se nějaké kluby ozvali, to jsem ale nechtěl měnit dres. Teď bych to však někde zkusil,“ přiznává.

Za každou cenu ale odcházet nechce. V Nivnici je spokojený. Chce pomoct mužstvu, mít z fotbalu radost. Na osobní statistiky nehledí, ani žádná mety si nedává. Ostatně v mančaftu není typickém střelcem. Ve středu zálohy se stará i o rozehrávku, rozjíždí akce.

„Mně je jedno, kdo dává branky, hlavní je, abychom vyhrávali,“ prohlásil na závěr.