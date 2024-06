I. A třída sk. B, 25. kolo -

SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – TJ NIVNICE 3:2 (2:0)

Branky: 2. Vít Dolina, 44. Vojtěch Dolina, 85. Tomáš Gorčík – 75. Vlastimil Velecký, 83. Tomáš Maleňák. Rozhodčí: Zicháček – Němec, Konečný (Mikoška). Diváci: 150.

Trenér Aleš Zlínský odmítl utkání okomentovat, hodnocení páteční předehrávky 25. kola nechal na vedoucím mužstva Milanu Bršlicovi.

„O lepší výsledek či body nás připravili rozhodčí. Všechny sporné momenty v zápase šly proti nám,“ tvrdí.

Podle hostů sudí Zicháček soupeři odpustil minimálně jednu červenou kartu.

Nejprve šel ve 25. minutě Karlík sám na branku, když ho domácí stoper Křižka zastavil nedovoleně, vyloučen ale nebyl.

Pak oplácel Vít Dolina, ale nedostal ani žlutou kartu. Rozhodujícímu gólu zase podle hráčů a některých diváků předcházel evidentní ofsajd.

„Je zarážející, že je na utkání delegovaný sudí Němec z Kunovic, se kterými bojujeme o druhé místo,“ nechápavě kroutí hlavou Bršlica.

Zatímco Nivničtí diskutabilní verdikty těžce nesli, trenér Bojkovic Martin Kolář zůstal nad věcí.

Grebeň neproměnil penaltu, pak skóroval. Vítěz poháru i bez Hlúpika bral bod

„Je pravda, že utkání bylo místy zbytečně vyhrocené. Za mě je to zcela zbytečné. Někteří trenéři či střídačky by měli řešit jenom samotnou hru, ne rozhodčí a věci okolo. Škodí to fotbalu,“ myslí si bývalý ligový záložník či obránce.

Že by sudí pomáhali Bojkovicím, si nemyslí. „V prvním poločase, který jsme zvládli velice dobře, jsme byli silnější na balonu, herně dominovali. Chtěli jsem více hrát, od začátku byli aktivnějším týmem. Dobře jsme dostupovali protihráče, získávali balony. Zaslouženě jsme šli do vedení a těsně před přestávkou přidali druhý gól,“ líčí Kolář.

Hosté do Bojkovic přijeli v oslabené sestavě bez Straňáka, Bumbalíka, dlouhodobých marodů Junaštíka, Dubského a Josefíka. Navíc se jim hned v úvodu střetnutí zranil Hulín, utkání nedohrál ani Karlík. „V zápase jsme dost improvizovali,“ připouští Bršlica.

Absence se projevily hned v úvodu střetnutí, kdy se po centru Vojtěcha Doliny hlavou prosadil jeho bratr Vít.

Nivnice se z nepříjemného direktu těžce zvedala. Bojkovice kontrolovaly hru, ale měly i štěstí, když jim sudí po faulu na unikajícího Karlíka nevyloučil Křižku.

Domácí mohli své vedení navýšit ve 37. minutě, nebezpečí včasným vyběhnutím hasil brankář Robin Kolaja, aby po něm dílo dokončil Vítek, vykopnuvší střelu Andrlíka z brankové čáry.

Na konci první půle přišel další sporný moment. Domácí Vojtěch Dolina před nivnickou lavičkou srazil k zemi Vítka. Hosté spílali sudím, podle hlavního arbitra bylo vše v pořádku.

Ironií osudu se tentýž hráč Bojkovic ocitl v poslední minutě mezi hostujícímu stopery a z deseti metrů poslal balon podél brankáře podruhé.

„O přestávce jsme za stavu 2:0 prostřídali sestavu, dali tam dva čerstvé hráče. Jelikož nám o nic moc nejde, chceme dát příležitost všem klukům. Na konci sezony už nám nejde až tolik o výsledek, který Nivnice po našich chybách a jejich hezkých akcích zaslouženě srovnala,“ uvedl Kolář.

Fantura se trefil dvakrát, Machala mával. Štergenich předvedl gesto fair-play

S trestným kopem Stojaspala si ještě brankář Urbánek poradil, v 75. minutě už ale Nivnice udeřila. Vše začalo přesným výhozem gólmana Robia Kolaji na Maleňáka, přes něj se míč dostal k Ondřeji Kolajovi, jehož centr zužitkoval hlavou Velecký. Byl to jeho 149. gól za Nivnici!

Hosté ožili a v 83. minutě už po sobě skákali, když skóre srovnali. Střelu Veleckého vyrazil Urbánek jenom na hlavu dobíhajícího Maleňáka a ten neměl s trefením opuštěné branky větší potíž.

Nadšení na straně Nivnice brzy vystřídal vztek. Rychlou akci zakonči dorážející Gorčík a bylo hotovo.

„V závěru se ukázala naše síla. Kluci se semkli, bojovali a šli si za výhrou, kterou nakonec urvali. Celkově jsme vyhráli zaslouženě,“ říká Kolář.

Okresní rival až tolik nesouhlasí. „Klukům nemám co vyčíst. I v oslabené sestavě bojovali, sáhli si až na dno. Bojkovice byly v první půli herně lepší, zaslouženě vedly.

Nám pomohly změny v rozestavení, v sestavě. Kapitána Stojaspala jsme ze stopera posunuli do středu zálohy, výsledek jsme srovnali na 2:2. Škoda, že jsme o remízu v závěru přišli. Bod si naše okleštěná sestava za druhý poločas zasloužila,“ nepochybuje Bršlica.

V nastaveném čase ještě Petr Gago orazítkoval po úniku Chovance břevno, to ale nikdo neřešil.

Fotbalisté Bojkovic si díky poslední domácí výhře v letošní sezoně upevnili čtvrtou příčku, ročník zakončí příští pátek v Kunovicích. Nivnice čeká v derniéře třaskavé derby s Dolním Němčí.