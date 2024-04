Tahle trefa patří do televize. Fotbalista Uherského Brodu Marek Mančík ozdobil sobotní…

Spolehlivý devětadvacetiletý zadák si s v sobotním zápase 19. kola krajského přeboru Zlínska připsal třetí branku sezony, když se trefil hlavou po rohu.

Gól jej příliš netěšil, Hlučané totiž herně zklamali a v boji o první místo tabulky nečekaně klopýtli.

„Výkon nebyl optimální,“ souhlasí zadák.

Domácímu favorita hra do zatažené obrany tentokrát vůbec nechutnala. Nedařilo se Sopůškovi, vidět nebyla ani rychlá křídla Zelinka s Bartoškem. Neprosadil se ani Dohnal.

„Boršice na nás byly dobře nachystané. Hrály to, co potřebovaly. Utkání rozhodl náš pohyb. My jsme se nehýbali, jenom stáli. Hráli jsme bez pohybu, nabídky,“ ví dobře.

Přitom právě pohyb, dravost a rychlost Hlučany zdobí. Obrany soupeře rozbíjí úniky po křídlech, rychlými kontry.

V sobotu to ale bylo od domácích málo.

„Jenom jsme stáli,“ povzdechl si. „Takto se fotbal hrát nedá, takto gól nedáme. Taky jsme se prosadili jenom ze standardek, ze hry jsme se prosadili,“ připomíná.

Hluk se protrápil k remíze s Boršicemi. První místo? Kvasice jsou jinde, ví kouč

Kromě Uhlíře skóroval už jenom záložník Chodura, jenž se trefil hlavou po rohu Sopůška.

Jinak si toho hráči Spartaku mnoho nevytvořili. „Jindy máme alespoň šance, které většinou neproměňujeme, ale s Boršicemi jsme moc tutovek neměli,“ ví dobře.

Hlučané tak v boji o první místo zaškobrtli, nyní jsou třetí. Na vedoucí Kvasice, které mají zápas k dobru, ztrácejí dva body. Druhý je Hrachovec.

„Nevím, jak to vnímají ostatní kluci, ale já postup neřeším. Krajský přebor hraji vůbec poprvé, takže si to užívám. Jsem spokojený, protože jsme pořád nahoře, s Kvasicemi a Hrachovcem se střídáme na čele tabulky,“ připomíná.

Soutěž je ale daleko vyrovnanější než I. A třída, kterou loni opanovali. Každé zaváhání bolí víc. „Bohužel více ztrácíme s týmy z konce tabulky, jako je Francova Lhota,“ mrzí Uhlíře.

„Všichni soupeři jsou ale kvalitní soupeři, nevyhráváme takovými rozdíly jako v minulé sezoně, kdy dost zápasů bylo i 5:0 nebo 6:0. V této třídě to člověk moc nezažije,“ přidává.

„V každém mančaftu jsou hráči, co prošli Slováckem, Kroměříží nebo Zlínem, nastupovali ve vyšších soutěžích,“ dodává.

Kunovický rodák rovněž prošel mládeží Slovácka. Už v žácích se ale vrátil domů. V rodném městě nastupoval za muže. Rok byl ve Vlčnově, působil v Sadech, za sebou má i rakouské angažmá.

Poslední dva roky je v Hluku, kde jej vede táta a rodinná spolupráce funguje.

Vedení Spartaku věří, že vydrží ještě dlouho.