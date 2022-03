„Byly to hloupé góly. Druhý se dal chytit určitě, první nevím, ale taky to bylo z dálky,“ uvedl Barcuch.

Poprvé se parádně trefil ve 28. minutě domácí kapitán Ivo Bída, který napálil odražený balon do šibenice.

Obrat pak završil z trestného kopu Tomáš Stojaspal. Míč přes hlavy několika hráčů zapadl přesně do růžku. „Byl to polocentr, polostřela. Tak půl na půl. Hezky to tam zapadlo,“ culil se šťastný střelec.

Dolní Němčí sice v nedělním derby zaspalo začátek a brzy prohrávalo, ale ještě do přestávky výsledek otočilo a i po změně stran dlouho živilo naději na výhru. V závěru ale o těsný náskok přišlo a nakonec bylo rádo, že udrželo alespoň remízu 2:2.

„Chtěli jsme začít jaro vítězstvím, ale stím, co jsme posledních třicet minut předváděli, i bod bereme. S remízou musíme být spokojení,“ ví dobře Stojaspal.

Parta kouče Petra Kadlčka vstup do jarních odvet zvládla poměrně slušně.

Podívejte se: místo penalty přišlo vyloučení. Dolní Němčí remizovalo s Nivnicí

Před soubojem s Nivnicí přitom favoritem rozhodně nebyla. Zimní příprava nebyla ideální, tým sužovala marodka, absence.

Podle toho vypadaly výsledky na turnaji v Uherském Brodě, kde Dolní Němčí nastupovalo v namixované sestavě s hráči béčka či dorostu.

„Neabsolvovali jsme jediný trénink, kdy bychom byli všichni. Možná až teď před prvním mistrákem jsme byli kompletní, ale vždycky nějaká absence byla,“ přiznává.

Ani čtyřiatřicetiletý Stojaspal toho v zimě mnoho nenatrénoval. „Chytil jsem covid, pak byl dlouho nemocný. Nemohl jsem se z toho zdrchat, ale proti Nivnici jsem se cítil fajn,“ říká.

Až na to, že v 77. minutě musel kvůli viditelnému a krvavému šrámu na kotníku střídat. „Byla to nešťastná náhoda. Při autu jsem utíkal pro balon a soupeř mě štrejchl,“ popisuje.

„Nic zákeřného. On mě neviděl, já ho přeskakoval a šlápl mi na nohu,“ líčí.

Jinak tradičně třaskavé derby krajské I. A třídy skupiny B tentokrát nijak zvlášť vyhrocené nebylo.

ROK BYL V RAKOUSKU

Vzruch přinesl až závěr a vyloučení hostujícího Radima Straňáka, který uviděl druhou žlutou kartu za nafilmovaný pád v šestnáctce. Nivnická opora se přitom dušovala, že šlo o jasný faul a měla se kopat penalta.

I. A třída sk. B: Hluk otočil zápas i v deseti, přišel ale o kanonýra Martiše

Mladý sudí Prokůpek ale viděl spornou situaci jinak a oporu Nivnice přísně vyloučil.

Souboj tabulkových sousedů tak skončil smírně 2:2, rivalové se udrželi v horní polovině tabulky. „Rozhodně chceme udržet střed, bojovat o přední příčky. Snad půjdeme jenom výš,“ doufá Stojaspal.

Sám si ve čtyřiatřiceti letech žádné velké cíle nedává. Patří mezi patrioty, hrdé rodáky. Většinu kariéry prožil v Dolním Němčí, jen rok dojížděl do Rakouska, kde kousek za Znojmem hrával za Rabensburg.

„Po vysoké škole jsem si to chtěl zkusit. Lákala mě vidina finančního výdělku, ale za ty peripetie to nestálo. Byl jsem tam jenom jednu sezonu. Zvážil jsem, že to není nic pro mě a radši zůstal doma,“ dodal závěrem.