Všechny góly vstřelil až ve druhém poločase, prosadil se v rozmezí od 64. do 83. minuty.

„Jsem moc rád, že můžu být zase zpět na hřišti se svými spoluhráči a porážet ostatní soupeře,“ říká Štaubert.

Po dlouhém zranění se rozjížděl pozvolna. V úvodních dvou kolech neskóroval, poprvé se trefil až v Nedachlebicích. Proti Lidečku o týden později vstřelil dvě branky. V Nivnici sice vyšel střelecky naprázdno. Náboje si schovával na Mladcovou, oslabeného soupeře zničil čtyřmi údery.

„Na tolik branek v jednom zápase si už snad ani nepamatuji, ale byl to úžasný pocit,“ vyznává se.

Spoluhráči mu góly sečtou, do kabiny bude muset přinést nějakou láhev. „Vyjde mě to draho, ale to k tomu patří. Všichni v mém okolí měli radost stejně jako já a společně jsme to oslavili po zápase,“ přiznává s úsměvem.

Štaubertovi se duel náramně povedl. Lepší utkání po dlouhém zranění nesehrál. Góly dával po vypracovaných akcích. „Já byl vždycky jenom zakončujícím článkem,“ tvrdí skromně.

Dařilo se však i ostatním spoluhráčům. Jiskra si tak připsala další jednoznačnou výhru, na Širůchu letos vládne. „Doufám, že se mně i celému týmu bude dařit stejně jako doposud,“ přeje si.

Mladcová ale nebyla rozhodně odevzdaným protivníkem. V prvním poločase se držela. Měla nějaké šance, dokonce nastřelila břevno.

„Každý zápas v této třídě je těžký. Soupeř byl kvalitní, ale celý náš tým tahal za jeden provaz a zvládli jsme to,“ radoval.

Fotbalisté Starého Města tak odčinili předcházející porážku v Nivnici, se kterou si to zřejmě rozdají o vítězství v soutěži, první místo v tabulce.

„Sezona je teprve na začátku, ale už teď můžu s klidem říct, že se budeme rvát o nejvyšší příčky. Postup do vyšší soutěže je naším letošním cílem,“ přiznává.

Také Štauberta krajský přebor láká. Souboje s Hlukem, Boršicemi, Kunovicemi či Osvětimany by Jiskře slušely.

„Vyšší soutěž bych si zahrál rád, nejraději však tady ve Starém Městě. Je tady skvělé prostředí a výborný kolektiv,“ dodává.

I proto se nikam jinak nežene, zůstává věrný žluto-modrým barvám.