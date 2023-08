Učme se, zlepšujme se, ukažme v zápase, co umíme a dejme do zápasu charakter. To jsou stručně popsané cíle prvoligových fotbalistek Slovácka nejen pro nadcházející sezonu, kterou zahájí v neděli doma proti Horním Heršpicím.

Záložnice Slovácka Michaela Ferencová. | Foto: Deník/Libor Kopl

Svěřenkyně trenéra Petra Vlachovské v ženské lize obhajují bronzovou pozici, rády by také získaly první body v Lize mistryň, do prestižní soutěže se kvalifikovaly potřetí za sebou.

„Máme mladý tým, věkový průměr týmu je přesně 21 let. Tyto hráčky můžou prokázat obrovské zlepšení, s tím očekáváme i lepší hru. Pokud budeme hrát kvalitně, tak by měly přijít i dobré výsledky,“ je přesvědčený Vlachovský.

V Uherském Hradišti se řídí jednoduchou úvahou: lepší hráčky = lepší výkony = lepší výsledky.

„Nejvíce ovlivnit můžeme těch pět tréninků týdně, na to se s kolegy nejvíce zaměřujeme, tam může dojít k největšímu výkonnostnímu progresu. Pak je potřeba tento progres přenést do zápasu, což není tak jednoduché. Proto jsme se s hráčkami v létě zaměřily i na psychickou složku,“ říká v rozhovoru pr klubový web.

V týmu skončila pouze Krystýna Janků, dlouholetá opora odešla do Polska. Novými tvářemi jsou brankářka Adéla Fraňková a slovenská útočnice Sofia Škerdová, z dorostu byly mezi ženy přeřazeny Vendula Polášková, Monika Hlaváčová, Zuzana Obadalová a Markéta Jančářová.

„Sofii a Adélu jsme přiváděli do klubu, protože v nich vidíme předpoklady zlepšení, obě hráčky mají velmi dobrý charakter a chtějí na sobě pracovat a my takové hráčky v klubu zbožňujeme,“ prohlásil Vlachovský.

Známý kouč se společně s kolegy z realizačního týmu snaží se všemi hráčkami hodně komunikovat, řešit všechny věci. „Veškerý tréninkový proces je individualizovaný, každá hráčka má svůj svůj výživový a kondiční program, který sestavujeme na základě laboratorních a terénních testů. Toto všechno má na starosti kondiční trené Richard Vaďura,“ upozorňuje Vlachovský.

Hlavní kouč se svěřenkyněmi řeší zejména technickou a taktickou stránku herního výkonu. „Proto každá z hráček ví, v čem se má konkrétně zlepšit. U některé se jedná například o průnikové přihrávky, u jiné zase o centry. Taktiku řešíme hodně u videa a pozorujeme, jak hráčky reagují na naše náměty pro zlepšení,“ líčí.

Letní příprava byla letos jiná, protože řada hráček si plnila reprezentační povinnosti, takže se k týmu připojila později.

„Termín áčkové reprezentace je nešťastný, ale musíme si na něj navyknout,“ ví dobře Vlachovský. „Jedním z našich klubových cílů je vychovávat hráčky pro reprezentaci, pro ně by to měla být velká čest reprezentovat naši zemi. Většina klubů nejen v České republice, ale i v Evropě nyní buď začíná teprve s přípravou nebo dokonce ještě netrénuje. Osobně však vidím v reprezentačních srazech zejména pozitiva, hráčky hrají kvalitní zápasy a je to pro ně super konfrontace,“ míní.

Fotbalistky Slovácka v rámci přípravy sehrály čtyři utkání. Na úvod přišla vysoká porážka s Ferencvárosi TC, pak dvě vítězství proti ETO FC Györ a MTK Hungária a v generálce opět porážka s rakouským Neulengbachem.

„Utkání odhalila, že máme dlouhodobě problémy s bráněním hráček ve středu hřiště. Naše záložnice nefungují směrem do defenzívy tak, jak mají. Nenabírají hráčky a nechávají soupeřkám příliš prostoru, což je potřeba zlepšit,“ uvedl Vlachovský.

Jeho tým na začátku září absolvuje kvalifikační turnaj Ligy mistryň, přípravu na úvodní duel s Frankfurtem ale nepodřizoval.

Začátek sezony vynechají dvě klíčové hráčky. Dlouhodobě zraněná je stoperka Lucie Jelínková a útočnice Jana Žufánková. „Jejich zranění se léčí v horizontu týdnů,“ přiznává Vlachovský.

Absence reprezentantek jej hodně mrzí. „Je to škoda jak pro ně, tak i pro tým, že nemůžou být k dispozici. V minulé sezoně patřily k důležitým hráčkám, obě jsou to reprezentantky a je prostě na nic, když hráčka nemůže dělat to, co ji baví,“ dodává kouč.

Celek z Uherského Hradiště se fanouškům poprvé představí v neděli, kdy na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího vyzve Lokomotivu Brno Horní Heršpice. Derby začíná ve čtrnáct hodin.